Los pros y los contras de usar Whatsapp Plus

La forma en que se desarrolla la tecnología es sorprendente, pues cada día hay nuevas actualizaciones de teléfonos, aplicaciones, juegos, etcétera. Sin embargo, también existen algunas modificaciones en las plataformas originales, que si bien no son legales, muchos prefieren usarlas por las funciones que brindan.

Este es el caso de Whatsapp Plus, pues no es una app original que se podría descargar en Google Play o App Store, sino que debe de ser descargada de forma manual. Además, algunos sistemas operativos no permiten su descarga, como es el caso de ios.

Debido a estos rasgos, Whatsapp Plus no es una aplicación, en realidad resulta un APK o Android Application Package. Es un archivo ejecutable que tiene todos los datos requeridos para instalar y hacer funcionar una app en Android. Para instalar un APK es necesario ingresar a un link especial, ya que no podrás hacerlo desde Google Play.

¿Qué es lo que hace Whatsapp Plus?

Aunque Whatsapp ha brindado nuevas funciones este 2022, muchos usuarios prefieren instalar Whatsapp Plus, pues en esta APK lograrás cambiar el interfaz de color, además tiene el modo “No molestar”, puedes editar ciertos contactos para que no sigan tu actividad, se consigue recuperar stickers y fotos borradas en los chats, entre otras cosas.

Riesgos de usar Whatsapp Plus

En La Verdad Noticias te informamos que, aunque Whatsapp Plus te ofrece muchas funciones que el Whatsapp normal no puede, este APK es ilegal. Debido a ello, la app original podría bloquear tu cuenta y ya no podrías volver a registrar tu número.

Además, Whatsapp Plus no brinda seguridad, ni que tus chats estén cifrados de extremo a extremo, por lo que podría llegar a pasar que un tercero leyera tu conversación.

