Los principales errores que no debes de cometer al usar focos inteligentes

Dentro del mundo de la domótica y en especial de los focos inteligentes, existen errores que cualquier inexperto podría cometer, es por ello que aquí en La Verdad Noticias te revelaremos cuáles son estos para que puedas darle a tus bombillas el mejor uso.

No es un secreto que al adquirir un foco inteligente, lo que queremos es facilitarnos la vida a través del control remoto de estos productos, pero un mal uso podrían complicárnosla incluso más. A continuación te diremos cuáles son los errores que debes de evitar al adquirir un foco inteligente.

Errores que debes de evitar al usar focos inteligentes

Poner fotos donde no los necesitas

Es comprensible que al querer hacer tu casa inteligente quieras comprarte diversos focos, sin embargo, un gran error es colocarlos donde no los necesitas, por ejemplo, un cuarto en el que no duermes o donde no hay un controlador o administrador como una Alexa, simplemente estarás desperdiciando el potencial de tu producto.

Una recomendación para no caer en este error, es colocarlos en la puerta de entrada principal o en un pasillo para no tener que levantarte a encenderlos o apagarlos.

Ignorar la luminosidad

Recuerda que los focos inteligentes no son estáticos, puedes controlar desde el porcentaje que deseas que este tenga e incluso el color que necesitarás. Evita comprar focos con muy baja luminosidad en lugares donde la necesitas, así como pedirle a tu Alexa que ponga un porcentaje bajo cuando podrías iluminar mejor tus habitaciones del hogar.

Ajustar mal el color y la intensidad de tu foco

Si bien es cierto que al tener un foco inteligente podremos jugar con la intensidad y el color, lo cierto es que no todos los colores te serán de utilidad, no es lo mismo tener un color azul en tu habitación que te ayudará a dormir, que tenerlo en tu sala, siempre debes de pensar qué tipo de iluminación deseas tener en cada uno de tus espacios.

No configurar tus focos con tu smartphone

Como te imaginarás, de nada te servirá tener un foco inteligente si no lo configuras con tu teléfono, pero además, con tu smartphone podrás configurar cuando se encenderán, apagarán y comenzarán a parpadear con distintos colores según la música que estés escuchando.

¿Qué cuestan los focos inteligentes?

En tiendas online como Amazon o Mercado Libre, puedes encontrar focos inteligentes desde los $299 MXN, así como paquetes de 4 focos por precios que oscilan los $549 MXN y más.

