Los perfiles de Amazon Prime Video han resuelto uno de los mayores problemas del servicio

A principios de este mes, Amazon finalmente lanzó varios perfiles para su servicio de transmisión de video Prime en todo el mundo. Es una gran ventaja para los usuarios que comparten cuentas, y un paso en la dirección correcta para un transmisor que aún podría usar algunos otros ajustes de IU.

Cuando inicias sesión en Prime Video ahora, tienes la opción de crear hasta seis perfiles, tanto para adultos como para niños. Si bien la página de inicio no cambia una vez que hayas seleccionado un perfil, esta característica simple lo acerca a las características de calidad de vida de Netflix, su mayor competidor en el espacio de transmisión.

Los beneficios de los perfiles son obvios: digamos que estás viendo un gran original de Amazon Prime como The Boys, y el padre de tu pareja inicia sesión para ver el mismo programa, porque cada uno es demasiado tacaño para obtener su propio inicio de sesión. Anteriormente, tus visualizaciones podían superponerse y podrías perder tu lugar, al tener solo una lista de observación compartida significaba que tu experiencia de Prime Video podría ser un poco confusa.

Ahora, eso no es un problema. Como parte de esta adición, puedes editar tu propia lista para ver más tarde en tu perfil, que personaliza la experiencia del usuario de Amazon Prime Video de una manera que antes no era posible.

A medida que Amazon Prime Video avanza con más originales de alto perfil como el programa de televisión Fallout, la serie de precuelas de The Lords of the Rings y la temporada 2 de The Boys, esto lo coloca en una mejor posición para satisfacer a los usuarios.

Ahora puedes agregar perfiles en Amazon Prime Video.

Amazon Prime tiene mucho por hacer

Un par de otros problemas deslumbrantes de Amazon Prime Video aún podrían usar el direccionamiento; estos incluyen sus esfuerzos excesivamente entusiastas para lograr que se suscriba a los complementos de canales pagos en su página de inicio, y el hecho de que buscar un programa de televisión todavía trae mucho de listados de temporada individuales en lugar de un solo centro para una serie.

Pero los perfiles son un paso definitivo en la dirección correcta para la usabilidad, y la oferta de contenido real sigue siendo bastante sólida en términos de exclusiones.

Amazon parece estar pensando cada vez más en cómo se ve una oferta de TV contemporánea para un usuario, con las recientes incorporaciones de TV en vivo a los dispositivos Fire que muestran cómo el minorista se duplica para ofrecer un lugar todo en uno para sus necesidades de visualización.

Ahora tenemos curiosidad por ver si grandes juegos como el programa de televisión Fallout y El Señor de los Anillos realmente valdrán la pena, frente a la lista cada vez mayor de originales caros de Netflix. Por lo menos, la carrera armamentista entre los servicios de transmisión está destinada a seguir ofreciéndonos una gran cantidad de excelentes programas de televisión.