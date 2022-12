Los peores teclados de la historia

A lo largo de los años y con las mejores tecnológicas, se han creado distintos tipos de teclados, cada uno con características específicas para poder realizar distintas actividades, sean estas laborales o para entretenimiento.

Sin embargo, el ingenio humano no solo ha creado teclados útiles y cómodos, sino que también ha estado presente en la invención de algunos que son menos funcionales, incómodos e incluso perjudiciales para la salud.

Así como ahora hasta se han empezado a añadir botones de emojis para teclado, no todas las ideas son buenas. A continuación te presentaremos la lista negra de los peores teclados que han existido en el mundo.

Los peores teclados en el mundo

ATARI 400

ATARI 400

El primer teclado del cual te queremos hablar es el Atari 400. ¿Por qué se encuentra en la lista negra? Esto se debe a que originalmente sería una consola de videojuegos pero a última hora le añadieron un teclado a su diseño. A pesar de que hubiera podido ser una interesante invención, lo cierto es que su resultado no fue tan bueno como el que se esperaba, era impráctico porque sus teclas era completamente planas, razón por la que no se podía saber a ciencia cierta si realmente se estaba pulsando o no una tecla.

ZX Spectrum 48 KB

ZX Spectrum 48 KB

La razón por la que este teclado también se encuentra en la lista negra se debe a que se fabricó con teclas de goma, lo que lo hacía peligroso en cuestiones de pegarle a alguna persona, a su vez, la disposición de sus teclas no era la más adecuada en comparación al formato estándar.

Celluon Epic Projection

Celluon Epic Projection

Aunque este teclado se vea como el producto de alguna película de ficción y sea de bolsillo, llevado a la práctica no fue tan útil, ya que al proyectarse sobre una superficie plana, se necesitaba de un hardware más caro y complejo a los convencionales para que tuviera el rendimiento para el que fue creado.

¿Que hay que tener en cuenta para comprar un teclado?

¿Que hay que tener en cuenta para comprar un teclado?

Si bien esta nota informativa de La Verdad Noticias no es para recomendarte teclados para computadores, cuando vayas a comprar uno, lo primero que tienes que hacer es analizar para qué lo quieres, pues no es lo mismo querer jugar, escribir, que sea de uso mixto, uso rudo, que se elegante, divertido, con luces led, etc. Una vez que ya sepas para qué lo quieres, ya podrás empezar a buscarlo.

