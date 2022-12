Los mejores regalos navideños para los fans de la domótica

Si esta navidad no sabes qué regalarle a tu conocido o amigo fan de la domótica que está convirtiendo su hogar en una casa inteligente, déjanos decirte que es tu día de suerte porque aquí en La Verdad Noticias te diremos cuáles son los mejores regalos que esa persona podría recibir.

No busques más, estás justo a tiempo para comprarle a esa persona especial un buen regalo para entregarle el día de navidad, qué mejor que alegrarlo con un dispositivo que realmente utilizará.

Los regalos ideales para los amantes de la domótica

A continuación te compartiremos cuáles son los regalos ideales que le podrás obsequiar a tus amigos interesados en la domótica, es decir, a convertir estancias en casas inteligentes. Estos regalos son los siguientes:

Bombillas con Wi-Fi

Las bombillas con Wi-Fi son el regalo perfecto para navidad, ya que, aunque no lo creas, nunca está de más tener un foco inteligente para reemplazar cuando uno se eche a perder, ideal para tu amigo que querrá decir "Alexa, prende la luz". Además, para alguien que se esté iniciando y quiera ir creando su vivienda inteligente es un buen punto de partida para ir poco a poco.

Enchufes inteligentes

Con este sabio regalo, la persona que reciba este un enchufe inteligente ya no tendrá que pararse a cada rato para encender su arbolito, su Xbox, el cargador de su celular, entre otras cosas, ya que con ellos puedes controlar otros aparatos a distancia, aunque estos no sean inteligentes.

Altavoz inteligente

Si tu amigo godín aún no sabe como empezar a volver su casa inteligente y ves que evidentemente no cuenta con una asistente virtual, no hay nada mejor que regalarle un altavoz inteligente, podrías incluso revisar cuáles son las mejores Alexa que podrías regalar esta navidad.

Sensores

En el universo y la tecnología domótica, puedes encontrar sensores muy variados para controlar la temperatura de casa, detectar fugas de agua, medir la calidad del aire o recibir alertas si hay alguna puerta o ventana abierta.

¿Cuentas con alguno de estos aparatos inteligentes? Si también te gustaría seguir asegurando tu casa e irla convirtiendo en un hogar inteligente, ¿por qué no regalarte alguno de los elementos de la lista?

¿Qué es la domótica?

Domótica es un término que se utiliza para definir el conjunto de tecnologías aplicadas al control y la automatización inteligente de un hogar, es la adquisición de los aparatos y dispositivos inteligentes que permitirán que sus usuarios tengan una mejor seguridad y confort dentro de sus casas, a la par que se mantiene una correcta comunicación entre el ser humano y el sistema que lo asistirá.

