Los mejores consejos y trucos de WhatsApp para aprovechar al máximo la app

WhatsApp es la aplicación de mensajería más popular en uso actualmente, a pesar de tener competidores como Facebook Messenger y Apple iMessage.

Esto es cierto, sin duda porque es una aplicación multiplataforma que facilita la participación en llamadas de voz, videollamadas y mensajes de texto, independientemente del teléfono que esté utilizando. Debido a su amplia funcionalidad, hay muchas formas de aprovechar al máximo tu experiencia con WhatsApp.

Aquí hay una colección de los mejores consejos y trucos para usar la herramienta de mensajería.

Mueve tu cuenta de WhatsApp a otro teléfono

Para mover tu cuenta de WhatsApp, simplemente instala WhatsApp en el nuevo teléfono y sigue las instrucciones de configuración. Tu cuenta solo puede estar activa en un teléfono a la vez, pero puedes intercambiarla entre teléfonos las veces que desees mediante el proceso de configuración.

Cambia tu fondo de pantalla de WhatsApp

¿No te gusta el fondo predeterminado en tu ventana de chat? Ve a Configuración y luego toca "Chats". Selecciona "Fondo de pantalla de chat" para elegir cualquier imagen, patrón o color que desees.

En WhatsApp puedes cambiar el fondo de pantalla de tu conversación

Cita a alguien en tu respuesta

Puedes incluir fácilmente el mensaje anterior de alguien como una cita en tu respuesta. Todo lo que necesitas hacer es deslizar el texto hacia la derecha y se insertará en tu respuesta como una cita.

Ver una vista previa de su conversación

¿Quieres echar un vistazo rápido a tu conversación más reciente con alguien? Toca y manten presionada la ventana de mensaje visible hasta que aparezca la vista previa. Para chatear, toca nuevamente para abrirlo o toca en cualquier otro lugar de la pantalla de tu teléfono para cerrarlo.

Eliminar mensajes recientes del WhatsApp del destinatario

WhatsApp te permite eliminar los mensajes que enviaste por error. Además, si lo has enviado recientemente, incluso puedes eliminarlo del teléfono de la otra persona. Simplemente toca y manten presionado el mensaje que deseas eliminar y elige "Eliminar". Luego, selecciona el icono de la papelera y elige "Eliminar para todos".

Puedes borrar los mensajes que enviaste por error en WhatsApp

Fija conversaciones importantes para encontrarlas fácilmente

No más búsquedas de un chat reciente. Si deseas un acceso rápido a una conversación, desliza hacia la derecha en un iPhone antes de tocar el pin. Sin embargo, los usuarios de Android deberán mantener presionado el chat y luego seleccionar el pin.

Destacar mensajes para referencia rápida

Si necesitas encontrar un fragmento de una conversación rápidamente, puedes destacarlo en lugar de fijar toda la discusión. Para hacer esto, debes tocar y mantener presionado el texto que deseas destacar antes de elegir la opción "Estrella" que aparece. Puedes encontrar todos sus mensajes destacados en la parte superior de la página de configuración de WhatsApp.

Leer mensajes en secreto

Si no deseas que el destinatario sepa que has leído su mensaje, aquí tienes una solución. Antes de abrir el mensaje para leerlo, pon tu teléfono en modo Avión. Cuando hayas terminado, permanecerá marcado como no leído incluso después de que haya desactivado el modo Avión.

Apagar todos los recibos de lectura

Si no deseas utilizar el truco del modo avión para ocultarse cuando está mirando WhatsApp, deberías considerar deshabilitar los recibos de lectura por completo. Todo lo que necesitas hacer es ir a Configuración. Después de eso, toca "Cuentas" antes de seleccionar "Privacidad". Luego, apagará "Leer recibos" deslizando ese botón hacia la izquierda.

Como recordatorio, esta es una calle de doble sentido. Cuando deshabilitas las confirmaciones de lectura, no sabrás si alguien más ha leído tus mensajes.

Sin duda alguna si eres un usuario que utiliza la aplicación de mensajería instantánea, WhatsApp, siguiendo estos consejos y trucos podrás aprovechar la plataforma al máximo.

