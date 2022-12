Los mejores 5 teléfonos de la marca POCO de Xiaomi en lo que va del 2022

Desde el 2018, la submarca POCO de Xiaomi ha ido creciendo a grandes pasos, tanto así que luego de haber sido todo un éxito en la industria de las compañías telefónicas, en el 2020 dio el gran salto a ser una marca sólida que funciona independientemente de Xiami.

Pues bien, debido al éxito de la misma, en esta nota informativa de La Verdad Noticias te revelaremos cuáles fueron los mejores 5 celulares POCO del año 2022, sin más preámblos comenzamos.

Los mejores celulares POCO en lo que va del 2022

1.- POCO F4 GT 5G

Este Smartphone fue uno de los mejores móviles de POCO del año 2022 y esto se debe a que para empezar, su gama alta es considerada por algunos como el un teléfono tipo gaming. Incluso cuenta con iluminación LED, módulo de cámaras y gatillos desplegables.

Además trae una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas, resolución Full HD+ y tasa de refresco de 120 Hz que ofrece grandes resultados, así como un procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 que es de la última generación del mercado. En cuanto a su cámara, tiene una principal y trasera de 64 MB y una frontal de 20 MP.

2.- POCO X4 GT

No solo la gama alta de los POCO se lleva un premio, el POCO X4 GT es uno de los teléfonos de gama media más potente, cuenta con una pantalla LCD de 6,67 pulgadas, resolución Full HD+ y tasa de refresco de 120 Hz.

Del mismo modo, viene con el MediaTek Dimensity 8100, que derrocha potencia ante cualquier situación y por supuesto, incluye una cámara principal trasera de 64 MP, un ultra gran angular de 8 MP y un sensor macro de 2 MP, mientras que su cámara frontal es de 16 MP. ¿Comprarías uno?

3.- POCO F3 5G

Este teléfono celular de POCO también es considerado un móvil de gama media que se adecua a las circunstacias, entre sus especificaciones se encuentra que tiene una pantalla AMOLED E4 de 6,67 pulgadas, resolución Full HD+ y una tasa de refresco de 120Hz, también un un procesador Qualcomm Snapdragon 870 que te permitirá utilizarlo prácticamente para todo lo que lo necesites.

Con respecto a sus cámaras, cuenta con una cámara de 64 MP en su parte trasera y una batería de 4.520 mAh para que te dure toda una jornada.

4.- POCO M4 Pro 5G

Adentrándonos ahora en la misma marca de POCO pero de la gama económica, tenemos al POCO M4 Pro 5G, un smartphone que cuenta con una pantalla LCD IPS de 6,6 pulgadas, con resolución Full HD+ y tasa de refresco de 90 Hz y un procesador MediaTek Dimensity 810, que rinde hasta para cargar videojuegos de celular. En cuestiones de su cámara, tiene una doble cámara trasera con una lente de 50 MP y un ultra gran angular de 8 MP.

5.- POCO M3

Finalmente pero no por eso menos importante, el POCO M3 es un teléfono económico pero el hecho de que sea barato no quiere decir que no ofrece nada, al contrario, tiene una batería de 6.000 mAh de carga rápida, altavoces estéreo y una cámara triple de 48 megapíxeles.

¿Quién fábrica la marca POCO?

POCO es nada más y nada menos que una submarca de la gran marca de Xiaomi, en cuestiones de su fundación, surgió justo en el año 2018 tras el lanzamiento del Pocophone, pues al ser todo un éxito en cuanto a relacion calidad precio, la compañía no quiso dejar a una lado la estrategia que le funcionó y decidió que en vez de ser un solo móvil, sería una nueva marca.

