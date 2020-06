Los iPhone tienen protección contra agua, pero ¿Qué tan resistentes son?

Todos sabemos que líquidos y nuestro iPhone no son buena combinación, sabemos que los medios electrónicos no son compatibles con ningún tipo de líquido que pudiera derramarse sobre ellos o en los que nuestro smartphone pueda ser sumergido.

iPhone 7 con resistencia a salpicaduras

Desde hace algunos años, Apple ha incorporado la característica de resistencia al agua en los iPhone, sin embargo eso no significa que sean impermeables por completo, por eso es importante saber qué tan resistentes al agua son los iPhone.

Lo primero que debemos saber es cuáles son los iPhone que tienen esta resistencia al agua, pero también debemos saber que Apple ha certificado en 2 estándares diferentes sus diferentes smartphones, estas certificaciones son las IP67 e IP68 o similares.

Estas certificaciones indican que los dispositivos de Apple cuentan con cierta protección ante salpicaduras o polvo, y en algunos casos, incluso que puedan resistir inmersiones, y para que esto sea posible, el iPhone tiene que ser fabricado con componentes que aseguren el sellado.

iPhone resistentes al agua y polvo

Para facilitar el sellado fue que se eliminó el conector de 3.5 para audífonos, un puerto que permite la entrada de líquidos al interior del iPhone, razón por la que los smartphones antes del iPhone 7 no cuenten con estas certificaciones.

Los iPhone certificados bajo IP67 del estándar 60529 del IEC, lo que garantiza resistencia al agua y al polvo son:

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XR

iPhone SE 2020

Los iPhone certificados bajo IP68 del estándar 60529 del IEC son:

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

La diferencia entre ambas certificaciones son pocas pero importantes, el IP68 ofrece una mayor resistencia al agua y al polvo que el IP67, e incluso Apple hace la observación de que los iPhone 11 Pro y 11 Pro Max pueden sumergirse hasta 4 metros por un periodo máximo de 30 minutos.

Por su parte, los iPhone 11, XS y XS Max pueden sumergirse hasta 2 metros de profundidad por un lapso máximo de 30 minutos, mientras que los iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XR y SE 2020 pueden sumergirse a una profundidad máxima de 1 metro por no más de 30 minutos.

iPhone XS sumergible hasta 2 metros

Cabe mencionar que todos estos iPhone tienen la capacidad de resistir salpicaduras provenientes de agua, refrescos, café, cerveza o jugos.