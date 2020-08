Los campeones de Call Of Duty League obtendrán el trono del torneo, literalmente

Con el Campeonato de la Liga Call of Duty este fin de semana, la organización ha anunciado que, junto con el anillo y el trofeo del campeonato, el equipo ganador también obtendrá un trono.

La organización no especificó las dimensiones del premio, pero es un "trono de juego funcional y elevado" creado por Sheron Barber, un artista visual y diseñador que ha trabajado con Drake, Rihanna, Post Malone y otros.

El trono de los campeones

El trono está hecho de Formica con un acabado de chapa de titanio y contará con detalles como la fecha del campeonato, los nombres y las estadísticas de los jugadores de la temporada.

Mientras aún se está construyendo, la organización compartió diseños conceptuales del trono, que se incluyen a continuación.

El Campeonato de la Call of Duty League se lanzará del 29 al 30 de agosto, además de los trofeos antes mencionados, el equipo ganador también se llevará a casa $ 1,5 millones como premio mayor.

Recientemente, la competencia rompió sus récords de audiencia anteriores, acumulando un total de 115,000 personas viendo en su punto máximo.

En otras noticias de Call of Duty, Activision finalmente reveló el avance de Call of Duty: Black Ops Cold War de este año. El nuevo juego de Call of Duty se lanzará el 13 de noviembre para PC, PlayStation 4 y Xbox One.

Juego cruzado en Call of Duty

Para Call of Duty, el juego cruzado es una característica relativamente nueva que solo se introdujo en Modern Warfare el año pasado. Teniendo en cuenta lo popular que sigue siendo entre los fanáticos, especialmente en la consola, no debería ser demasiado sorprendente verlo regresar para Call of Duty: Black Ops Cold War. La función también vino con progresión cruzada, lo que permitió a los jugadores llevar sus niveles actuales y desbloquear diferentes plataformas. Si bien eso no se ha mencionado, es muy probable que también regrese.

Si bien el juego cruzado es generalmente popular entre los jugadores, ha habido momentos en los que no ha funcionado tan bien. Call of Duty: Warzone continúa sufriendo de exploits y tramposos en PC, lo que también permite que el problema se extienda a partidos con jugadores de consola.

Si bien el juego cruzado promueve que los amigos puedan jugar entre ellos independientemente del sistema, los jugadores de consola comenzaron a desactivar la función del menú de opciones del juego para dejar de encontrarse con posibles tramposos. Desafortunadamente, esto también significaba que los jugadores de PS4 y Xbox tampoco podían unir partidas.