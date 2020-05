Los 5 mejores smartphones que lanzarán en lo que resta del 2020

Se esperan novedades de Samsung, Apple y Huawei, los principales vendedores del negocio. Además, nuevos teléfonos de Google y un “tanque móvil” diseñado para satisfacer las exigencias de los jugadores es por eso que te presentamos los 5 mejores smartphones que se presentarán en lo que resta el año:

Serie Apple iPhone 12

El iPhone 12, una dinastía que no puede faltar en un ranking de esta especie.En donde los rumores apuntan a que se presentarán cuatro variantes: una regular de 5.4 pulgadas; el 12 Plus y el 12 Plus Pro con pantallas de 6.1 pulgadas; y el Pro Max, que contaría con 6.7 pulgadas. Los precios estan entre US$699, US$799, US$1.100 y US$1.200, respectivamente. Serán los primeros ejemplares iPhone en llegar con conectividad 5G.

Huawei Mate 40 Pro

Huawei sigue su curso: se mantiene en el top 3 de los mayores vendedores del segmento a nivel mundial; ya presentó un sistema operativo móvil propio en un futuro podría reemplazar a Android y también trabaja en su propia tienda de apps; y además continúa con la presentación de nuevos ejemplares de hardware. En la segunda mitad del año se espera que lance el modelo Mate 40 Pro rondarán entre los US$1.000.

Samsung Galaxy Note 20

Se espera en este equipo una transición al 5G y que se despliegue, como es usual, en dos modelos.El equipo llegaría con una pantalla de 6.7 pulgadas, procesadores naturalmente de alta gama y sería presentado el día 12 de agosto. Además se especula con la posibilidad de que el display tiene una tasa de refresco avanzada, de 120Hz. En torno a su precio rondaría entre los US$1.000.

Google Pixel 5

Una vez más, la compañía no apostará por las especificaciones más poderosas. Al parecer, en este sentido, los Pixel 5 que veremos en la segunda mitad de 2020 no se potenciarán con el procesador más potente de Qualcomm sino uno más accesible, de la serie Snapdragon 700. También dará potencia al Pixel 4a, que se espera también llegue con estas novedades.

Asus ROG Phone III

Se trata del modelo ROG Phone III, que formará parte de la estirpe de los celulares para gamers. También se habla de 144Hz para la pantalla, una especificación especialmente útil para correr videojuegos. Se habla del último procesador de Qualcomm (el Snapdragon 865) acompañado de 8GB de RAM. A pesar de ser más potente que otros en este listado, se dice que partirá de los US$800.