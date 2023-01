Los 11 mejores usos que le podrás dar a una tablet que ya pensabas tirar

Los 11 mejores usos que le podrías dar a una tablet que ya pensabas tirar

Si recientemente te compraste una tablet de una mejor marca, con un mejor procesador y por supuesto mejores características, comprendemos que sientas que tu dispositivo antiguo ya está obsoleto. ¿Por qué usarías una tableta antigua cuando tienes una mejor?

Sin embargo, déjanos decirte que no es así. ¿Pensabas botarla? Aquí en La Verdad Noticias te revelaremos los mejores 11 usos que podrás darle a la tablet que ya pensabas tirar. Sin más preámbulos, comenzamos.

¿Qué se puede hacer con una tablet vieja?

Tal y como te lo venimos informando, existen varios usos que aún podrías darle a tu tablet vieja para exprimirle hasta el último jugo, es decir, sacarle el máximo provecho antes de que la tengas que “jubilar”, estos son los siguientes, podrás usarla:

Como un lector de eBooks Como un marco de fotos digital Como un reloj despertador Como una estación meteorológica Como un monitor de video para bebé Como una cámara de seguridad Como una radio Como un reproductor tipo iPod Como una consola retro Como un mando para la domótica Como un mando a distancia universal

Quizá al ser una tablet un poco más vieja que la que tienes actualmente, no pueda correr las más recientes aplicaciones, pero sin duda alguna, estos usos le volverán a dar vida y lo mejor es que no tendrás que tirarla a la basura, podrás decidir cuál de estos usos darle, o.. ¿Por qué no probarlos todos?

¿Qué hay que tener en cuenta al comprar una tablet?

Si estás por comprarte una tablet, no solo debes de elegirla por su precio, debes de tomar en cuenta algunos aspectos como su tamaño y peso, resolución, tipo de pantalla, cámaras, sistema operativo, almacenamiento interno, sus conexiones y el sonido que tiene, por supuesto, también deberás de considerar la marca y tu presupuesto.

Recuerda que cada persona puede necesitar una diferente dependiendo del por qué o para qué la va a querer, pues no es lo mismo comprar una tablet para el regreso a clases de tu hijo que para poder trabajar.

