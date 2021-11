Look to Speak, la app de Google para comunicarse con la mirada, ahora en español.

Una de las últimas apps de accesibilidad lanzadas por Google es “Look to Speak”. Con ella, se permite a los usuarios con problemas de movilidad usar su móvil únicamente con el movimiento de los ojos, facilitando ampliamente un proceso que, para la gran mayoría, resulta sencillo.

Uno de los inconvenientes de dicha aplicación es que, hasta ahora, únicamente se encontraba disponible en un número muy reducido de idiomas. Por fortuna, Google ha actualizado “Look to Speak” para agregar soporte para diecisiete nuevos idiomas, entre los cuales figura el español, tanto de España como de Latinoamérica.

“Look to Speak” basa su confinamiento en algoritmos entrenados con métodos de machine learling, capaces de identificar los movimientos oculares del usuario a través de la cámara delantera del dispositivo móvil. Así, el usuario puede construir frases utilizando vocabulario normal, mirando hacia la izquierda o hacia la derecha en cada caso.

¿Qué otras funciones tiene la app de Google?

La app de Google para comunicarse con la mirada ahora está en español.

Look to Speak también cuenta con la posibilidad de ajustar la sensibilidad de la dirección ocular, o la opción de agregar términos propios al vocabulario de la aplicación. Debido a que ahora se encuentra disponible en español configurar y utilizar la aplicación debería tratarse de un proceso más fácil para los usuarios.

Aparte del español, la app de Google agregó soporte para otros idiomas. La lista completa es la siguiente: “Árabe (árabe estándar moderno), bengalí, alemán, español (España), español (LatAm), francés, hindi, indonesio, italiano, japonés, coreano, marathi, portugués, tamil, telugu, urdu, vietnamita.

¿Dónde puedo descargar Look to Speak?

La Verdad Noticias informa que Look to Speak se puede descargar totalmente gratis mediante Google Play Store. La aplicación debería ser compatible con la gran mayoría de smartphones modernos.

Look to Speak puede ser el complemento perfecto a esos otros dispositivos de comunicación que no se pueden utilizar fácilmente en algunas situaciones, por ejemplo, cuando se está al aire libre, en tránsito, en la ducha y en situaciones urgentes. Tan solo hay que sostener el móvil a la altura de la cara para que la cámara logre reconocer el movimiento de los ojos.

