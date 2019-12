Lo que fue la máxima tecnología una década atrás ¡Te Sorprenderás!

Te mostramos lo que fue la máxima tecnología hace una década atrás, así que empecemos por recordar que estamos a nada de iniciar la década de los “20” –2020, es decir, se han ido ya 10 años y mira que rápido y que cosas nos dejaron en el ámbito de la tecnología.

Los Blogs fueron sustituidos con la llegada de las redes sociales hace una década

Fue en el 2009 cuando daba inicio el boom de las redes sociales, como recordarás lo máximo que teníamos para expresarnos hasta antes de la llegada de Facebook o Twitter, eran los recordador ‘blogs’ un espacio que muchos aprovecharon en el internet sin duda.

Así mismo la llegada de la tercera generación móvil –3G– era de lo más esperado en aquella década y de la televisión de pantalla plana, esta apenas era un eco de una promesa y ni hablar de las LED etc.

Bueno, y una década atrás la palabra o término “start-up” no se oída, no se escuchaba, era casi inexistente por ende, aunque se tenía idea del concepto, no imaginábamos lo que años después significarían para los negocios y empresas surgidas en la actualidad con este concepto enfocado en la innovación.

Así mismo, en el 2009 lo que si se lograba escuchar hablar era del “e-learning”, mientras que diez años después, ahora hablamos de “edTech” cuando se trata de dar una explicación acerca del “emparentamiento”, y es que no se puede negar todo el gran impacto que la tecnología digital ha logrado tener en los procesos educativos, los cuales sin duda hoy su influencia esmás directa y fuerte que hace una década atrás

La red 3G hace una década atrás dominaba el mundo

‘Contenido por Streaming’ hace diez años si bien se imaginaba no se tenía total claridad del concepto y mucho menos cómo se desarrollaría, lo que sin dudas hoy día se ha vuelto para unos cuantos una incalculable fuente de dinero con este servicio.

Y es que para muestra basta un botón dicen por ahí, tan solo Netflix, hoy por hoy es el ‘Rey del Streaming’ lo que nos muestra que la tendencia hacia el futuro en lo que respecta a ver contenido audiovisual por parte del espectador, se elegirá la televisión a demanda es decir, pagar por el servicio, siempre en compañía de internet, lo que obligará a los proveedores a dotar de contenido competente a nivel del gasto que implicará lo que el usuario pague, así que hasta la próxima década, seguro estaremos hablando de como el Netflix fue la sensación y detallaremos a quien en 10 años sea ‘lo cool’.

