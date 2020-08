Lo que debes saber antes de comprar un convertidor de cassete a MP3

Estamos de acuerdo con usted: los medios de almacenamiento analógicos siguen siendo algunas de las mejores fuentes de audio. Sin embargo, también son menos fiables a medida que pasa el tiempo. Sin mencionar que la época de los boomboxes y los reproductores de casetes ya pasó y probablemente no regresará (aunque algunos de nosotros todavía esperamos que lo haga).

Por lo tanto, si no desea perder sus amadas grabaciones de audio, puede convertirlas a formato digital. Dado que el formato de archivo de audio más común es el archivo MP3, la mayoría de los convertidores ofrecen esta opción.

En este caso, necesitará el mejor convertidor de cassete a MP3 para su situación y presupuesto. Hicimos la investigación y, a continuación, puede leer reseñas para todo tipo de dispositivos, ya sea que desee un convertidor profesional con muchas funciones o simplemente una herramienta simple que haga bien el trabajo. Pero primero, veamos las características que debe considerar al buscar un convertidor.

Facilidad de uso

Un convertidor de casete a MP3 debería ser fácil de usar por una persona normal. Aquellos que funcionan a través de software, tienen una interfaz fácil de usar que es fácil de entender y navegar. Estos dispositivos varían desde opciones sencillas plug & play hasta convertidores profesionales que requieren algunos conocimientos informáticos. Por lo tanto, asegúrese de seleccionar el que pueda comprender.

Estos aparatos pueden almacenar la música en una memoria USB y de ahí a una computadora o cualquier dispositivo

Calidad de los archivos MP3

La calidad del audio final la percibirás cuando escuches las grabaciones en tu teléfono o iPod

Es natural querer que los archivos digitales resultantes tengan la misma calidad que la fuente analógica, pero esto no es posible. En primer lugar, los archivos digitales MP3 están comprimidos para que sean fáciles de transferir y acceder independientemente del dispositivo que se utilice para reproducirlos. En segundo lugar, el resultado final también depende de la calidad del convertidor y de la antigüedad de la cinta. Como tal, los convertidores de bajo costo no producirán la misma calidad que los de alto precio. Aún así, esto no significa que no pueda obtener un buen resultado; solo necesita seleccionar el dispositivo correcto.

Características adicionales

Si está buscando algo más que un convertidor, es posible que desee un dispositivo que también le permita escuchar las cintas, grabar otros sonidos y más. Y, dado que estamos hablando de cintas de casete, es posible que desee elegir un convertidor que sea fácil de transportar (como un Walkman). Afortunadamente, hay muchos dispositivos geniales que puedes probar y puedes elegir en términos de diseño (desde la vieja escuela hasta la moderna).

Puertos y controles disponibles

Los puertos y controles de una grabadora de casetes le indican lo que puede hacer con el dispositivo. Por ejemplo, un puerto de 3,5 mm le permite conectar el dispositivo con altavoces, auriculares o el puerto AUX de su automóvil. Por otro lado, un puerto USB le permite conocer los dispositivos digitales que funcionan con su convertidor. Por último, los controles son importantes tanto para la escucha como para la experiencia de conversión.