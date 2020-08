Linkin Park llega al videojuego Beat Saber ¡Ya podrás rockear!

Beat Saber acaba de recibir un paquete de música de Linkin Park hoy y ya hemos reproducido la lista de canciones para ofrecerte nuestra reseña. Alerta de spoiler: es fantástico.

Ha pasado mucho, mucho tiempo desde que un paquete de música del videojuego Beat Saber me hizo girar la cabeza. Cuando recibí el correo electrónico sobre el paquete de Linkin Park, que se acercaba al vigésimo aniversario de la banda de su exitoso álbum Hybrid Theory, estaba extasiado.

¡Realmente no me importa Imagine Dragons, Panic! at the Disco, o Green Day, por lo que la mayoría de los paquetes no electrónicos han pasado desapercibidos. Para ser sincero, llevo mucho tiempo sin usar Beat Saber. Me había rendido. Pero no puedo decirles qué tan rápido lo reinstalé para descargar este paquete de música. Resulta que me sentí como en un lugar al que pertenezco.

El problema con la mayoría de las pistas de Beat Saber, de sus paquetes de música originales y la mayor parte del DLC es que todo suena igual. Por ejemplo, el paquete Monstercat es extremadamente bueno desde una perspectiva de calidad, pero nunca antes había escuchado ninguna de esas canciones. Después de tocar uno y finalmente bajar el ritmo, no sentí ningún tipo de adrenalina cuando terminó. Solo estaba entumecido.

Ese no es el caso aquí. A pesar de que eran pasadas de las 4 de la mañana de un domingo por la noche / lunes por la mañana, todavía me encontraba literalmente saltando arriba y abajo y golpeando la cabeza en muchas de las pistas. Es cierto que tengo mucha conexión personal con esta música. Linkin Park es una de mis bandas favoritas y nunca olvidaré el momento exacto en que supe que Chester Bennington había muerto.

Pero independientemente de eso, la selección de canciones se siente perfecta para Beat Saber. Creo que hay una buena razón por la que varias canciones de Linkin Park son siempre populares en el sitio no oficial de descarga de canciones personalizadas, Beat Saber. Algo sobre el ritmo, la cadencia y el tono se siente bien a pesar de la falta de sonidos electrónicos.

Tengo dos problemas con la forma en que se maneja este paquete de música. En primer lugar, no hay niveles de 360 o 180 para ninguna de las 11 nuevas canciones. Es solo estándar, cinco dificultades cada uno, para un total de 55 nuevos mapas de ritmo. Es la lista de canciones más grande hasta la fecha, pero sigue siendo un fastidio no obtener algunas versiones alternativas de las más populares como Numb e In The End.

Además de eso, la curva de dificultad se siente un poco fuera de lugar. Como expliqué antes, ha pasado mucho tiempo desde que jugué Beat Saber. Sin embargo, pude subirme y obtener un rango S en Difícil en la mayoría de las pistas en mi primer intento. ¿Darle la vuelta y cambiar a Experto? Ni siquiera pude pasar a ninguno de ellos por un tiempo. Grabé imágenes usando No Fail solo para asegurarme de que se capturaran todas las canciones.

Al final pude terminarlo razonablemente bien, pero el enorme salto de dificultad entre Difícil y Experto aquí se sintió extraño. Dicho esto, es un nivel constante de dificultad en toda la música nueva. Aparte de quizás Bleed it Out debido a su corta duración, o One Step Closer por su fuerte repetición rítmica, todas las canciones son bastante difíciles para mis estándares.

Lista de canciones de Linkin Park en Beat Saber :

Bleed It Out

Breaking the Habit

Faint

Given Up

In The End

New Divide

Numb

One Step Closer

Papercut

Somewhere I Belong

What I’ve Done

Si eres fanático de Linkin Park, no puedes negar que es una gran lista de pistas. Los obvios como In The End, Numb y One Step Closer hicieron el corte. Algunas otras gemas como Faint y What I’ve Done también figuraron en la lista, para mi deleite. La omisión más grande y obvia, además de éxitos más recientes como Burn it Down, es la ausencia de Crawling. Esa pista también es de Hybrid Theory, el álbum que se celebra aquí, y es la sexta canción más popular en Spotify de Linkin Park, justo después de 4 canciones que hicieron la lista y el remix de Numb / Encore. Con mucho gusto hubiera dejado a Given Up para empezar a Crawling, personalmente. Papercut también podría pasar si me estoy partiendo los pelos.

Un cambio que me encantó, ya que ayuda a que las pistas encajen aún mejor, es la etapa de reemplazo. En lugar de pararte en una autopista de neón con formas abstractas que se retuercen y palpitan en la distancia, estás en un túnel del metro. Solo, un túnel de metro normal en su mayor parte, con la portada de Hybrid Theory pintada en el piso. Es un símbolo apropiado y convenientemente cómodo.

La musica de Linkin Park ha “resucitado” para muchos a Bear Saber

Las impresiones finales de Linkin Park en Beat Saber

Si eres fanático de la música rock de principios de la década de 2000 como yo, entonces esto es como un sueño hecho realidad. El mapeo de las 11 canciones es fantástico y representa una excelente lista destacada de algunos de los mayores éxitos de la banda no solo de Hybrid Theory, sino también de los álbumes que siguieron.

Linkin Park tiene un sonido identificable de forma única que mezcla una guitarra rítmica pesada, dos vocalistas embriagadores y letras profundamente personales que no puedes evitar sentir. Me había enamorado de Beat Saber, pero este paquete de música y One Step Closer me ha llevado a apreciarlo de nuevo.