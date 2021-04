LinkedIn también perdió datos de más de 500 millones de usuarios

Los datos personales de tres cuartas partes de los usuarios de LinkedIn se encuentran circulando gratuitamente en línea a disposición de hackers y ‘phishers’ según reveló la red social tras el reciente caso de Facebook.

¿Trabajo interno? Más que filtración LinkedIn ha calificado el hecho como una compilación realizada por 'actores maliciosos'.

Como en el caso de Facebook son más de 500 millones los usuarios afectados por la filtración que ha sido descrita por LinkedIn no como un robo por parte de hackers sino como una compilación de material que se encontraba disponible en línea por parte de ‘actores maliciosos’.

Aunque aparentemente inocua individualmente la compilación de esta información resulta atractiva y de ayuda a cibercriminales que pueden estafar con ella a los usuarios o realizar toda clase de actividades ilegales en línea.

Según LinkedIn la información filtrada incluye cuentas, nombres completos, números de teléfono, direcciones de correo electrónico e incluso información sobre lugares de trabajo de los usuarios afectados.

Facebook ‘se lava las manos’ de filtración masiva

Y es que es difícil no relacionar esta noticia con la filtración masiva de datos de usuarios reportada por Facebook compañía que ha generado polémica al revelar que no está en sus planes notificar a los usuarios cuyos datos personales circulan libremente en línea.

Para Facebook la situación no amerita una notificación personal ya que según la empresa de Mark Zuckerberg no es una situación que puedan cambiar los usuarios además de que la filtración no incluyó información financiera, médica o contraseñas.

Sin embargo esta postura ha sido criticada por analistas de seguridad ya que como en el caso de la red social empresarial la información que circula libremente en línea es suficiente para poner en riesgo a los usuarios de los cuales más de 13 millones son de nuestro país.

Es así que tras la filtración reportada por Facebook LinkedIn no se ha quedado atrás. ¿Quiénes son los ‘actores maliciosos’ detrás de este masivo robo de datos de usuarios? En La Verdad Noticias seguiremos de cerca los anuncios de la empresa sobre el caso para traerte lo más reciente.

