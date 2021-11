Lentes inteligentes de Apple podrían darle esta increíble opción a tu iPhone

Se rumora que Apple está planeando un visor de realidad virtual / realidad aumentada el próximo año, antes de seguir adelante con los llamados lentes inteligentes después de eso.

Ahora, una nueva y emocionante solicitud de patente sugiere que la compañía podría usar sus próximas gafas para cimentar su reputación de poner la privacidad del usuario al frente y al centro.

Detectada por primera vez por Patently Apple, gran parte de la solicitud de patente está dedicada a describir cómo se pueden configurar los perfiles de Face ID para ajustarse a los grados de discapacidad visual, pero la sección más interesante se refiere a cómo una pantalla podría adaptarse a alguien que usa "gafas de privacidad".

"En algunas realizaciones, un usuario puede interactuar con el gráfico de calibración... para desenfocar intencionalmente la salida gráfica presentada en la pantalla", se lee en la patente. "Por ejemplo, si un usuario desea privacidad o no quiere que una persona cercana vea lo que se presenta en la pantalla... el usuario puede interactuar con el gráfico de calibración... para hacer que el resultado gráfico sea ilegible".

La patente muestra como funcionarían los lentes inteligentes con la pantalla del iPhone.

"Usar 'gafas de privacidad'", continúa, "puede contrarrestar el desenfoque intencional".

En otras palabras, la pantalla parecería borrosa para cualquiera que la mire, excepto para la persona que usa las gafas vinculadas. Eso significa que cualquiera que intente leer correos electrónicos por encima del hombro en el metro quedará muy decepcionado y podrá seguir trabajando en paz, siempre que lleve sus "gafas de privacidad".

Como era de esperarse, la solicitud de patente no menciona hardware específico, aunque el diagrama de arriba muestra algo que se parece mucho a un iPhone para nosotros. Dicho esto, no hay ninguna razón por la que algo como esto no pueda aplicarse igualmente a una MacBook o iPad siempre que cuente con la tecnología de cámara frontal adecuada.

Los esperados lentes inteligentes de Apple

Los lentes inteligentes de Apple tampoco tienen nombre, lo cual no es nada sorprendente, dado que son simplemente un producto fuertemente rumoreado, en lugar de algo que Apple haya mencionado. Pero ciertamente parecería ser una combinación sensata y se relacionaría con el continuo impulso de la empresa para asociarse con la privacidad del usuario.

Sin embargo, si es correcto, significa que esta característica teórica todavía está un poco lejos. Si bien los primeros auriculares AR de Apple pueden llegar el próximo año según algunos informes, las gafas de Apple están más lejos, y los que saben sugieren 2023 como muy pronto y posiblemente más tarde.

También vale la pena señalar que las empresas solicitan patentes todo el tiempo, y no es necesariamente indicativo de algo que aparecerá en un producto disponible comercialmente: a veces una patente es solo una patente.

Pero si la tecnología funciona como está escrita, ciertamente parece un camino sensato a seguir. Después de todo, ¿quién no quiere leer sus mensajes privados en público sin tener que preocuparse por miradas indiscretas?

