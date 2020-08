League of Legends: Riot publica los campeones que más honores reciben

El sistema de honores de League of Legends permite a los jugadores entregar reconocimientos a los jugadores que creen que más les merecen, pero solo puedes honrar a una persona por juego. A pesar de que hay más de 100 campeones en el juego con todo tipo de factores en honor a quién eligió la persona, qué papel desempeñaron y cómo se comportaron durante el juego, debe haber algunos campeones más honrados que otros.

Riot Games compartió algunas ideas sobre esas estadísticas recientemente en una publicación de Ask Riot para nombrar a los campeones que más honores reciben, así como los roles que se honran mucho, y los resultados no son demasiado sorprendentes.

Los campeones con más honores en LoL

El analista de Insights Riot South Korea abordó el tema en la última publicación de Ask Riot. Sobre el tema de cuál campeón es el más honrado, hubo un claro ganador: Yuumi. El analista dijo que el campeón obtuvo 0.8 honores por juego, lo que puede no parecer mucho, pero ese número es aparentemente un 20% más alto que el promedio.

Yuumi parece ser muy inofensiva, pero tenerla a tu lado podría ser de mucha ayuda

Los campeones no muy por detrás de Yuumi en términos de quién es el más honorable establecieron una tendencia. Detrás del gato compañero vienen campeones como Soraka, Lulu y Nami, cada uno de esos cuatro campeones conocidos exclusivamente por sus roles como apoyos con solo algunas desviaciones ocasionales de esa posición.

Riot Corea del Sur dijo que la mayoría de los honores posteriores al juego suelen apoyar a los campeones, con la excepción de Ivern y Kalista, que están en el quinto y el 14o lugar, respectivamente.

"Encontré a Kalista particularmente interesante, ya que es una ADC que tiene sinergias más ‘directas’ "con su apoyo (debido a su Bono Enlace de Juramento), lo que puede explicar por qué está tan alta en honores", dijo el analista.

Un tema común entre los campeones mencionados anteriormente es que todos rinden al máximo cuando están cerca de un aliado al que pueden apoyar o beneficiarse. Lo mismo podría decirse de cualquier campeón, pero es especialmente cierto en este escenario ya que cada uno de estos campeones tiene algo en su kit que afecta a sus aliados.

Esa tendencia continúa en el carril superior y medio. Galio es el campeón de League of Legends más honorable que normalmente se encuentra en el medio, un campeón cuya habilidad máxima se basa en saltar para salvar a sus compañeros de equipo, y Shen es el campeón de la línea superior más honrado con un propósito similar detrás de su habilidad definitiva.

¿Qué es eso del sistema de honor en League of Legends? Os lo cuenta muy bien @kysucuac en este artículo �� https://t.co/WJTCUjmEQz pic.twitter.com/2fQMXGXRn7 — Mundogamers (@Mundogamers) August 31, 2017

Para aquellos que se preguntan quién es el menos honrado, Jayce es el que aparece más hacia el final. Teemo y Quinn no están muy lejos, así que si juegas esos campeones, no te sorprendas si no te honran mucho.