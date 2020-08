League of Legends: Lista de niveles de soporte para la temporada 10

El rol de soporte en League of Legends es el más fácil o el más difícil dependiendo de a quién le preguntes. Para esta lista de niveles de soporte, nuestro objetivo es crear una lista estándar para el juego en general. Esta lista no es específica del último parche, sin embargo, también se actualizará a medida que nuevos campeones se unan a la Grieta, se rediseñen campeones o comience una nueva temporada.

Lista de niveles de soporte en League of Legends

Nivel S

Campeones: Nami, Lux, Janna, Nautilus, Alistar

Soportes Nivel S en League of Legends

Esto es lo mejor de lo mejor. En pocas palabras, estos campeones estarán bastante seguros en la mayoría de los enfrentamientos, lo que los convierte en excelentes primeras elecciones. Estas selecciones también pueden cumplir roles específicos que se pueden aprovechar más adelante en el juego.

Janna y Nami: Janna es la reina de la piel, Nami es como la princesa. Janna tiene el kit perfecto para campeones que buscarán ponerse encima de su ADC / carry. Su Q, W y ultimate le brindan 3 herramientas increíbles para proteger a su equipo. Nami es similar, aunque se centra principalmente en su Q, que es un tiro de habilidad. Su curación también es excelente en las peleas en equipo, especialmente si puedes hacer que salte 4 veces y su E permitirá que tu equipo lo persiga.

Lux, Naut & Ali: Lux sigue siendo el mejor soporte de AP del juego. Su kit le permite llevar pero al mismo tiempo ofrecer cáscara y un escudo. Su último es también una gran herramienta para cortar. Alistar y Nautilus son los tanques de apoyo más seguros. Nautilus especialmente tiene posiblemente el kit más fácil de ejecutar en League of Legends y tiene algunas estadísticas de tanque decentes para arrancar. Alistar es el tanque de buceo, su último tiene una reducción de daño increíble. También ofrece sostener, pelar y participar en el carril.

Nivel A

Campeones: Karma, Thresh, Rakan, Lulu, Soraka, Leona, Blitzcrank, Brand

Soportes Nivel A en League of Legends

Campeones fuertes, fortalecidos en situaciones específicas. Estos campeones deberían ayudarte en la mayoría de las situaciones, pero consiguen un "nivel superior" cuando juegas en la competición correcta o con el compañero adecuado.

Rakan, Blitz, Leona, Thresh: aquí tienes tu núcleo de tanque. Estos 4 campeones harán un trabajo sólido, aunque quizás no sea tan seguro elegirlos como Nautilus y Alistar. Thresh va a necesitar práctica, Rakan necesita un equipo que pueda hacer un seguimiento, lo mismo para Leona. En cuanto a Blitz, bueno, debes elegir tu objetivo. Colocarlo en un carril inferior de tanques o tal vez en un Ezrael no es lo ideal. Trate de abusar de su agarre contra carriles más lentos y asegúrese de no atrapar a los carros cuerpo a cuerpo como Yi en su equipo.

Karma, Lulu y Soraka: estos 3 soportes de escudo / curación son ideales en ciertas composiciones. Lulu es increíble con los ADC hipercargados, Soraka es excelente para empujar y mantener vivo a tu equipo, aunque carece de una apariencia decente fuera de su silencio. Karma es como Lulu pero con un poco más de utilidad. Su daño de nivel 1 también merece una mención, y su escudo AOE, cuando se usa con su ultimate, puede convertir una pelea.

Marca: se encuentra en esta lista como un Lux de mayor daño, pero con menos cualidades de apoyo. Realmente debería estar en B, pero sus habilidades AOE de alto daño y su aturdimiento Q solo lo ven hacer A.

Nivel B

Campeones: Yuumi, Zyra, Morgana, Sona, Senna, Bard, Braum

Decentes, especialmente cuando se dominan, no siempre son selecciones ciegas ideales. Aquí es donde comenzamos a adentrarnos en las selecciones un poco más especializadas. Estos siguen siendo apoyos sólidos, solo los que necesitan un aire de precaución.

Sona: realmente Sona es una campeona de nivel A con una fase inicial tan pobre que la empeora. El juego tardío Sona es una bestia, puede dejar escapar un aluvión constante de daño, curación y velocidad, y su habilidad definitiva es uno de los mejores CC del juego.

Yuumi: es probablemente el campeón de apoyo más singular del juego. Si juegas con un dúo, es bastante desagradable. Puede actuar como los ojos y oídos de los amigos de ADC y tomar invocadores doblemente ofensivos para crear un carril inferior mortal. Usarla en la cola en solitario tiene sus desventajas. Intenta emparejarla con Twitch, Eve o Shaco por un poco de queso.

Senna y Bard: Senna es un tirador de apoyo, como tal, debes practicarla para utilizar completamente su equipo. Para conocer cómo y cuándo usarla, consulte nuestra guía de soporte. Bard es otro campeón que necesita práctica. Su equipo significa que es mejor cuando vaga por el mapa, sea claro con su ADC de cola en solitario que se está saliendo del carril o morirán.

Nivel C

Campeones: Swain, Pyke, Tahm Kench, Vel'koz, Taric, Neeko, Galio, Zilean

Soportes Nivel C en League of Legends

Selecciones que requieren cierta sinergia o planificación previa. No siempre son las primeras elecciones ideales, aunque a veces pueden tener cierta flexibilidad, ya que es posible que el equipo enemigo no sepa qué papel estás jugando.

Swain - Swain realmente ha perdido su camino como mid / top laner en los últimos años de LoL. Las recientes modificaciones y mini-modificaciones realmente lo han convertido en un mejor soporte. Idealmente emparejado con un equipo con mucho CC, Swain hace un daño sólido y tiene buen harras y sustain en el carril.

Pyke: al igual que con Senna, Pyke tiene un estilo de juego diferente al de la mayoría de los apoyos en el sentido de que es un asesino. En última instancia, su equipo se basa en recorrer el mapa sigilosamente y usar su habilidad definitiva para atacar a la gente y proporcionarles mucho oro a él y a su equipo.

Zilean y Galio: ambos apoyos funcionan por dos razones; sus últimas y pesadas CC. Con Galio obtienes una burla AOE y un ultimate semi-global. Para lo último, podrás ayudar rápidamente a tu jungler si invade, o correr al carril central para salvar el día. Zilean, como Galio, se trata principalmente de su habilidad suprema, esta vez que te brinda la capacidad de revivir tus portadores de llaves, que a menudo se usan en el juego temprano para atraer a los enemigos a extenderse demasiado.

Nivel D

Campeones: Shen, Teemo, Sett, Pantheon, Maokai, Zoe, Annie, Xerath

Situaciones muy concretas o si has dominado a los campeones en Support. El nivel D no es técnicamente malo, pero es importante entender por qué elegirías a estos campeones.

Sett y Pantheon: ambos campeones caen en el papel de no ser realmente buenos tanques, o de hacer tanto daño pero tener un carril molesto. Hemos hecho guías tanto para Sett como para Pantheon, pero el núcleo de lo que hace que estos dos funcionen es que Pantheon puede aturdir con apuntar y hacer clic y aterrizar un gran DPS, mientras que Sett puede correr hacia usted y atraerlo.

Annie - realmente Annie es una máquina CC. Su aturdimiento pasivo de 5 acumulaciones combinado con Tibbers o su AOE es realmente poderoso. Realmente, Annie será lo mejor para las personas que quieran jugar AP CC pero se sientan más cómodas con Annie. También podría funcionar como púa flexible.

Maoki y Shen: estos dos son para si tu equipo necesita urgentemente un tanque lleno. El global de Shen puede ser bien utilizado por los jugadores de apoyo, aunque llegarás a 6 mucho más lento. En cuanto a Maokai, su habilidad definitiva es excelente para las peleas de equipos grandes y su CC inicial es muy fuerte. Una ventaja adicional proviene de sus bombas que pueden otorgar la visión de un arbusto en un lugar estrecho.