League of Legends: 5 Cosas que no queremos ver en el parche 10.17

El parche 10.17 de League of Legends no debería implicar cambios innecesarios en campeones que ya están nerfeados o mejorados. El parche 10.16 incluyó una gran cantidad de cambios de equilibrio que tendrán un efecto duradero en el meta. Riot Games ya anunció que el parche 10.17 no implicará nada drástico y que la compañía se tomará una pausa de una semana.

Como cada vez que se lanza un nuevo parche es también una nueva oportunidad para expresar aquello que no queremos ver en el juego, aquí hay cinco cosas que Riot Games no debería hacer en League of Legends 10.17.

Lo que no queremos en LoL 10.17

5 - Más nerfs de Volibear

Volibear fue nerfeado de manera algo agresiva en el parche 10.16 de League of Legends, ya que Riot Games abordó su poder inigualable en el carril superior y la jungla. Recibió una cantidad reducida de velocidad de movimiento en su Thundering Smash (Q), lo cual es importante para que su equipo sea efectivo. Sería innecesario reducir aún más la velocidad de movimiento de su Q o eliminar el daño de su Frenzied Maul (W).

4 - Mejoras masivas o Nerfs

Sería un error deshacer o hacer cambios drásticos a partir de un parche muy expansivo en 10.16. Dejarlo como está en su mayor parte permitirá a Riot Games ver cómo los cambios han afectado al meta.

3 - Otra mejora de Yasuo

Riot Games agregó recientemente más daño al último Último Aliento (R) de Yasuo y le dio más Resistencia Mágica básica. Yasuo ya estaba en un buen lugar y no necesitaba estos cambios para hacerlo más poderoso. Riot, por favor, deja a Yasuo en paz.

Yasuo debería estar acumulando menos poder en próximos parches de LoL

2 - Más aspectos de Ahri

Ahri recibió un aspecto para el evento actual, Flor Espiritual. Por alguna razón, a Riot Games le encanta dar pieles de zorro de nueve colas. ¿Qué tal mostrar algo de amor a otros campeones de vez en cuando?

1 - Nerfs en Nocturne

Nocturne depende en gran medida de su pasivo para ser un potente mid laner en la cola en solitario. Su último nerf hizo que el campeón cuerpo a cuerpo fuera menos efectivo. Riot Games reconoció su fuerza y la nerfeó correctamente, pero más nerfs podrían colocarlo masivamente en la lista de niveles del carril medio.