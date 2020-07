League Of Legends: 6 consejos para lograr dominar el juego/Foto: El Universal

League of Legends es uno de los juegos más populares y más jugados del planeta. Lo más probable es que si no lo has jugado, al menos lo has considerado.

Si eres nuevo o estás buscando formas de mejorar drásticamente tu juego, aquí hay algunos consejos para ayudarte a dominar tus lobbies.

Consejos para mejorar en LOL

Smurfing

"Pitufeo" (Smurfing) es un término que significa jugar el juego en cuentas de nivel inferior, y parece ser más nuevo en el juego. La razón por la que harías esto es que con muchos juegos en línea, el emparejamiento o la forma en que el juego te enfrenta a oponentes, se basa en tu habilidad.

Sin embargo, cuanto más juegues, más probabilidades tendrás de enfrentarte a jugadores más fuertes. La razón de por qué “pitufarías”, como lo sugieren los profesionales es que podrás experimentar con diferentes personajes y habilidades.

Esto te permitirá encontrar mejores combinaciones y te ayudará a tener más oportunidades de aprender sin el estrés o la pena de los compañeros de equipo de una partida serio. Por supuesto, puedes hacer smurf en los vestíbulos de nivel inferior para sentirte simplemente como un profesional, pero las comunidades de jugadores desprecian mucho el razonamiento.

Mejora tu mecánica

League of Legends es un juego de habilidad y para mejorar esa habilidad, debes tener las herramientas para hacerlo. LOL es un juego que dependerá de tu capacidad para realizar diferentes acciones y aquellos que tienen un APM alto, o acciones por minuto, están mejor equipados para realizar y mejorar a un alto nivel.

Esto no siempre es fácil de desarrollar, pero jugar otros juegos que prueben su capacidad para realizar acciones puede ayudarlo a aumentar su APM (Acciones Por Minuto).

Tales juegos que debes considerar son otros de estrategia, ya que también te ayudarán con tu macrogestión. Esto entrará en juego en los niveles superiores. Mejorar tu mecánica significa que serás sólido sin importar tu rol o personaje.

Maestro de “nadie”

Con cualquier juego que involucre múltiples personajes y diferentes habilidades, es fácil perderse y querer jugar y experimentar a todos los personajes. Todo está bien si estás jugando casualmente.

Sin embargo, si estás priorizando ganar y mejorar, lo mejor que puede hacer es reducir tus selecciones de personaje e intentar dominar algunas selectas. Para principiantes, comprenda las listas de niveles y el meta.

Investiga un poco antes de aprender sobre qué campeones son mejores para ti y sus preferencias de habilidad. Una vez que aprendes y tienes un buen manejo con uno o dos personajes, puedes pasar lentamente a aprender a otros y ampliar sus opciones.

Conoce tu rol

Dominar ciertos personajes es importante, pero igual de importantes son las habilidades que necesita para poder desempeñar su rol específico. Con League of Legends, hay varios roles que cumplir.

Jugar con tus fortalezas y comunicarte adecuadamente solo te ayudará a ti y a tu equipo. Si no puedes cargar con tu propio peso en tus carriles o en tu rol, entonces depende en mayor medida de los demás y arriesgas tu éxito general.

Desempeñar tu papel también requiere que tengas una buena comprensión del mapa, las llamadas apropiadas y las mejores formas de comunicarse. Desempeñar tu papel perfectamente significa que el resto de tu equipo puede concentrarse en lo que están haciendo y aumentar sus posibilidades de ganar y ascender en las filas.

Grabar y evaluar errores

Por mucho que practiques y juegues, si continúas jugando y nunca aprende de tus errores, continuarás cometiéndolos y sucumbirás a las mismas caídas.

Grabar tus juegos es una buena manera de alejarte de la intensidad y el estrés de los partidos y permitirte comprender lo que puedes mejorar. Además, mirar a otros jugadores no te ayudará solo, pero comparar tu propio juego con el de ellos es una forma sólida de hacer esas mejoras incrementales.

Evita inclinarte y enfócate

Jugar inclinado esencialmente significa que estás jugando enojado. Tal vez no has estado jugando bien y matado a menudo. Parece que tus errores se están acumulando y no importa lo que hagas, continúas cometiendo errores.

Si puedes controlar tus emociones en el juego, serás más consistente y más confiable. Si estás jugando inclinado y no puedes recuperar la compostura, a veces lo mejor que puedes hacer es dar un paso atrás del juego y tomar un respiro.

LOL es uno de los juegos multijugador de Riot Games más populares entre los gamers del mundo en sus más de 10 años en el mercado/Foto: Dexerto

Juega algo diferente que no te sienta estresante, sal a caminar, haz ejercicio, lee un libro o mira una película.

Al final del día, la mejor manera de mejorar es simplemente practicar. Como cualquier deporte y juego, solo quieres jugar, y cuanto más juegues, mayor será tu familiaridad, manejo y conocimiento del juego. Antes de que te des cuenta, subirás las escaleras y compartirás tus consejos y trucos como un jugador profesional.