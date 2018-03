Las series más 'maratoneadas' de Netflix

Netflix considera esto un nuevo tipo de fanáticos, a los que llama los supermaratoneros. ¿Cuáles son las series más vistas en esta modalidad?

“Para nuestros miembros, terminar una serie —sin importar a qué velocidad lo hagan— se ha convertido en una insignia de honor, una fuente de orgullo”, señala en un comunicado Brian Wright, vicepresidente de Series Originales. “Netflix te permite ver el contenido de una forma que antes era imposible, y es increíble ver cómo un programa los engancha y despierta su pasión por verlo”.

1. Club de Cuervos2. Marvel’s The Defenders 3. The Seven Deadly Sins 4. Gilmore Girls: A Year in the Life 5. Santa Clarita Diet 6. El Chapo 7. The Ranch 8. Ingobernable 9. Stranger Things 10. Atypical 11. Anne with an E12. Glitch 13. Fuller House 14. Frontier 15. Las chicas del cable 16. Orange Is the New Black 17. Love 18. White Gold 19. Friends from College 20. The Mist

Te puede interesar

Hoy la forma de disfrutar los contenidos audiovisuales no es la misma que hace tan sólo unos años atrás, en la que las televisoras marcaban el ritmo con el que la audiencia consumía sus diversos programas, y tras la llegada de las nuevas tecnologías y el internet, opciones como Netflix han marcado nuevos estándares sobre cuándo, dónde y cómo ver las historias. Netflix considera esto un nuevo tipo de fanáticos, a los que llama los supermaratoneros, es decir, un espectador que logra en un día lo que a otros les toma semanas, quienes aspiran a ser los primeros en terminar una serie, y ven una temporada completa en menos de 24 horas a partir de su momento de lanzamiento. La popular plataforma de video en streaming destaca que entre 2013 y 2016 la cantidad de usuarios que termina una temporada el día de su lanzamiento creció más de 20 veces.Así, programas de todo tipo, género y formato están siendo maratoneadas en todo el mundo (donde Canadá, Estados Unidos y Dinamarca ocupan el podio), siendo el tiempo de duración de cada uno un factor que permite ver más en menos. Es decir, no es lo mismo un episodio de 30 minutos de Santa Clarita Diet o los casi 24 de un anime como The Seven Deadly Sins, que los alrededor de 60 minutos de un thriller como Stranger Things o House of Cards. Encabezando la lista mundial se encuentra Gilmore Girls: A Year in the Life, que tiene la mayor cantidad de maratoneros globales a 24 horas de su debut; aunque el primer lugar de la lista varía según el país, por ejemplo, en México la serie Club de Cuervos es la favorita; Fuller House domina en Ecuador, y Marvel – The Defenders se corona en Corea. Un dato extra. México tiene el porcentaje más alto de supermaratoneros para las series Club de Cuervos e Ingobernable. Además, es el país con el mayor número de estos fans en América Latina y el número 7 en la lista global.1. Gilmore Girls: A Year in the Life 2. Fuller House 3. Marvel – The Defenders 4. The Seven Deadly Sins 5. The Ranch 6. Santa Clarita Diet 7. Trailer Park Boys 8. F is for Family 9. Orange Is the New Black 10. Stranger Things 11. Friends from College 12. Atypical 13. Grace and Frankie 14. Wet Hot American Summer 15. Unbreakable Kimmy Schmidt 16. House of Cards 17. Love 18. GLOW 19. Chewing Gum 20. Master of None * Netflix hace la presición de que este ranking no tiene relación con la audiencia general.El top de los 20 de países maratoneros está encabezado por Canadá, Estados Unidos y Dinamarca; le siguen Finlandia, Noruega y Alemania. México ocupa la séptima posición, antes que Australia, Suecia y Brasil. El resto del listado lo conforman Irlanda, Reino Unido, Francia, Nueva Zelanda, Perú, Holanda, Chile, Portugal, Italia y los Emiratos Árabes Unidos.