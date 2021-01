Las nuevas funciones de Chrome 88 harán que tus contraseñas sean más seguras

Chrome 88 se ha desplegado hoy, y con él, Google ha anunciado una pequeña lista de nuevas funciones de protección de contraseña. Además de verificar sus contraseñas guardadas para ver si alguna ha sido robada, Chrome ahora también le advertirá cuando una contraseña es demasiado débil para ser segura. Y si necesita cambiar alguna de sus contraseñas guardadas, un ajuste sutil también lo hace más sencillo.

Si bien Chrome ha estado buscando su seguridad basada en contraseñas durante un tiempo, ahora también le informará cuando una contraseña se considere "débil" o fácil de adivinar, probablemente porque es demasiado corta o está presente en una lista de palabras muy utilizada. como un nombre o lugar. De cualquier manera, estas contraseñas "débiles" tienen su propia sección en la sección Contraseñas de la configuración de Chrome, con un mensaje para cambiarlas fácilmente.

En la misma línea, Google ha agregado una nueva función que hace que cambiar las contraseñas almacenadas sea aún más fácil, con un conveniente diálogo de "editar contraseña" que es más rápido y un poco más fácil de encontrar en el menú de 3 puntos junto a cada elemento que en el sistema anterior.

Otras novedades de Chrome 88

Google lanzará una nueva versión de Chrome esta semana que mejorará su compatibilidad con el modo oscuro, además de eliminar la compatibilidad con FTP y Adobe Flash. Las mejoras del modo oscuro se pueden encontrar tanto en Windows como en Chrome OS. Hay mejoras para los modos claro y oscuro en Chrome OS, con los temas actualizados para el iniciador de aplicaciones, configuraciones rápidas y partes de estantes de Chrome OS.

How To Geek también informa que el modo oscuro de Windows 10 se mejora con Chrome 88, y las barras de desplazamiento finalmente aparecen oscuras. Desafortunadamente, estos están actualmente limitados a la configuración, los marcadores, el historial y las páginas de nuevas pestañas de Chrome 88 y no en todos los sitios web con temas oscuros.

Por otra parte, Google también está eliminando alguna tecnología web antigua en Chrome 88. El Protocolo de transporte de archivos (FTP) está oficialmente deshabilitado con esta última versión, eliminando la compatibilidad con un protocolo que se ha utilizado durante décadas para enviar archivos a través de la web.

Adobe Flash también se eliminará por completo de Chrome 88, después de haber sido bloqueado inicialmente y luego desactivado en los últimos años. La eliminación de Flash de Chrome marca el final de una era, luego de que Adobe suspendió el soporte el 31 de diciembre.

TE RECOMENDAMOS LEER: La última actualización de Chrome 2020 se trata de eficiencia y rendimiento

Google también está experimentando con algunas funciones nuevas para Chrome. Tanto la búsqueda de pestañas como las solicitudes de permisos de sitios web menos intrusivos se pueden encontrar ocultas en Chrome 88. Deberá habilitar la búsqueda de pestañas nuevas usando chrome://flags/#enable-tab-search, y aparecerá como una nueva gota flecha hacia abajo en la interfaz de usuario de la pestaña Chrome. También se pueden habilitar solicitudes de permiso más pequeñas desde chrome://flags/#permiso-chip.