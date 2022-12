Las mejores tablets y laptops para regalar esta navidad: para todos los presupuestos

Si esta navidad quieres regalar o comprarte una tablet o computadora laptop, pero no sabes cuál de todas escoger, es tu día de suerte, porque aquí en La Verdad Noticias te compartiremos unas listas de los mejores dispositivos que podrías adquirir.

Que el presupuesto no sea un inconveniente para ti, pues además de todo, las tablets y computadoras que te compartiremos ahora, son para todos los presupuestos.

Podrás encontrar tablets desde $1,399 hasta los $ 25,213 en pesos mexicanos, del mismo modo, también podrás decidir entre comprar una computadora básica por tan solo $7,499 hasta la más pro $30,499. Sin más preámbulos, comenzamos.

Tablets para regalar esta Navidad 2022

Tablets para regalar esta Navidad 2022

Hyunday HyTab Plus 8, Quad-Core, 2GB/32GB - 1,399 pesos

Hyunday HYtab Plu, 3GB/32GB - 2,300 pesos

Lenovo Smart Tab M8, MediaTek Helio A22, 2GB/32GB - 3,499 pesos

Samsung Galaxy Tab A8, 3GB/32GB - 3,660 pesos

Xiaomi Redmi Pad, MediaTek Helio G99, 4GB/128GB - 5,949 pesos

Honor Pad 8, Snapdragon 680, 4GB/128GB - 6,199 pesos

Huawei MatePad 10.4, Kirin 810, 4GB/64GB - 6,512 pesos

Huawei MatePad 11, Snapdragon 865, 6GB/256GB - 8,999 pesos

Xiaomi Pad 5, Snapdragon 860, 6GB/256GB - 10,837 pesos

iPad de décima generación, Chip A14 Bionic, 64GB - 11,498 pesos

iPad Mini, Chip A15, 64GB - 12,280 pesos

Samsung Galaxy Tab S8, Snapdragon 8 Gen 1, 8GB/128GB - 12,999 pesos

Huawei MatePad Pro, Snapdragon 865, 8GB/256GB - 13,999 pesos

iPad Air 2022, Chip M1, 64GB - 14,999 pesos

iPad Pro 11 pulgadas, Chip M2, 128GB - 20,999 pesos

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, Snapdragon 8 Gen 1, 12GB/256GB - 25,213 pesos

Te puede interesar: Las mejores tablets económicas para regalar esta navidad

Laptops para regalar en esta Navidad 2022

Laptops para regalar en esta Navidad 2022

HP 14-dq2521la, Intel Core i3 11th, 8GB/256GB en SSD - 7,499 pesos

Asus Vivobook 15, Intel Core i3, 8GB/512GB - 8,499 pesos

Dell Inspiron 3515, Ryzen 5, 8GB/256GB en SSD - 10,499 pesos

Huawei Matebook D14, Intel Core i5 11th, 8GB/512GB - 11,999 pesos

Dell Inspiron 3515, Ryzen 7, 8GB/512GB - 12,199 pesos

Lenovo IdeaPad 3, Ryzen 3, 8GB/512GB en SSD - 12,999 pesos

Honor MagicBook 14, Ryzen 5, 8GB/512GB - 14,460 pesos

Huawei MateBook 14, Ryzen 7, 8GB/512GB en SSD - 14,999 pesos

MSI GV15, Intel Core i5 11th, GTX 1650, 8GB/256GB en SSD - 15,011 pesos

Huawei Matebook 16, Ryen 5, 16GB/512GB en SSD - 17,999 pesos

HP Victus 16, Intel Core i5 11th, NVIDIA GeForce GTX 1650, 8GB/512GB - 18,199 pesos

Lenovo ThinkPad E15 G2, Intel Core i7 11th, 16GB/512GB - 18,699 pesos

Asus ZenBook 13 OLED, Intel Core i5 11th, 8GB/512GB en SSD - 19,499 pesos

MacBook Air, Chip M2, 8GB/512GB en SSD - 25,999 pesos

Laptop HP ENVY x360, Intel Core i5 11th, 12GB/512GB en SSD + 32GB Optane - 27,100 pesos

MacBook Pro, Chip M2, 8GB/256GB - 30,499 pesos

Es importante que sepas que estas tablets y computadoras las podrás comprar completamente en línea a través de Amazon o Mercado libre. Ahora, no, no tienes pretexto para no estrenar o regalar un buen regalo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!