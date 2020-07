Las mejores aplicación de Couch to 5K para Android en 2020 ¡mantente en forma!

¿Tenía planes para empezar a correr al inicio del verano, pero las cosas simplemente no funcionaron? Puede ser difícil salir a correr libremente cuando tal vez todavía estés trabajando en tu forma y resistencia.

Ahí es donde una aplicación de Android te puede ser útil. Las aplicaciones de teléfonos inteligentes más populares para los corredores son los programas de entrenamiento Couch to 5K. Por lo general, se basan en un programa de 8 o 9 semanas que te ayuda a correr y hacer ejercicio usando el método de entrenamiento por intervalos. El objetivo es que puedas completar una carrera completa de 5 km sin necesidad de pausas para la semana ocho. Pasa de teleadicto a héroe con estas aplicaciones Couch a 5K

Si busca "Couch to 5K" en Google Play Store vas a encontrar docenas de opciones de aplicaciones para elegir, ¿cuál es la adecuada para ti? El programa C25K - 5K Running Trainer te ayuda a comenzar en tan solo 30 minutos al día durante solo tres días a la semana. Encontrarás integración con MyFitnessPal, mucho más.

A continuación, tenemos el llamado Couch to 5K, que es la aplicación "oficial" Couch to 5K en plataformas móviles. Hay un costo inicial que abre las puertas a varios planes de capacitación, junto con entrenadores virtuales de motivación para ayudarte y guiarte en tu viaje.

Nuestras tres aplicaciones favoritas de Couch to 5K en realidad no están diseñadas solo para el movimiento C25K. Nike Run Club es un favorito para aquellos que solo quieren hacer algunos entrenamientos, tal vez comenzar a correr y más. Hay programas de capacitación especializados integrados, que incluyen una opción del couch to 5K.

C25K - Entrenador de carrera 5K

Puede ser un desafío encontrar la motivación adecuada para levantarse del sofá y ponerse en forma. La aplicación C25K Running Trainer proviene de Zen Labs Fitness, que ya tiene un poco de experiencia con sus otras aplicaciones de entrenamiento para correr. Estos incluyen los gustos de Couch to 10K, 7 Minute Workout y Half Marathon Trainer.

Sin pagar un centavo, esta aplicación te permite comenzar a correr solo 30 minutos al día, tres días a la semana, durante ocho semanas. Puedes mapear tu carrera y ver a qué ritmo corrías. Luego, puedes compartir tu progreso en todas las plataformas de redes sociales. Pero el aspecto realmente bueno es la integración con MyFitnessPal, los wearables de Samsung e incluso Fitbit.

Si bien hay muchas funciones disponibles simplemente descargando la aplicación, hay aún más disponibles con el Pase ilimitado de Zen. La compañía ofrece música dirigida por DJ, calorías y estadísticas de distancia, junto con acceso completo a todas las aplicaciones y programas de Zen Labs Fitness.

Couch to 5K

Couch to 5K es la aplicación "oficial" para el programa y ofrece un poco más sin la necesidad de suscribirse. Después de pagar la "tarifa de entrada" (el costo de la aplicación), se le brindan una variedad de opciones, que incluyen planes de capacitación específicos, cuatro entrenadores virtuales motivadores diferentes y señales de audio humano para guiarlo a través de sus entrenamientos.

Hay soporte GPS gratuito, por lo que puede averiguar exactamente qué tan lejos corrió, junto con el ritmo. A medida que pasa el tiempo, se incluyen algunos gráficos de información para ayudarlo a comparar su distancia entre los entrenamientos. Esto ayudará a determinar en qué ruta, ritmo o área debe correr para obtener la mejor forma.

No tiene que preocuparse por escuchar solo a los entrenadores integrados en la aplicación, ya que también hay un reproductor de música incorporado. Y para aquellos que no pueden salir a correr, no tienen que preocuparse, ya que la aplicación cuenta con soporte para cintas de correr con entradas de entrenamiento manuales.

Nike Run Club

Es un momento extraño para Play Store, ya que algunas aplicaciones son gratuitas, otras requieren un pago por adelantado, pero el resto intenta aprovechar las "compras en la aplicación". Entonces, cuando encuentre una aplicación como Nike Run Club, que no solo está repleta de características, sino que es completamente gratuita, debe considerarla.

NRC no es su aplicación tradicional de Couch to 5K, pero hay programas de capacitación diseñados específicamente para ese objetivo. Además de funcionar perfectamente con Wear OS, NRC también presenta "carreras guiadas por audio" con varios entrenadores y atletas de Nike.

Pero quizás la mejor manera de mantenerte motivado es desafiarte a ti mismo y a tus amigos. Con esta aplicación, tiene acceso a toda una comunidad de usuarios de Nike Running Club con ideas afines. Con la ayuda de los desafíos, puede ser usted quien ayude a alguien más en lugar de lo contrario, y terminará sintiéndose increíble.

Otras excelentes opciones

Aunque no llegaron a estar entre nuestros tres primeros, aquí hay algunas otras aplicaciones excelentes para que pruebe si está intentando iniciar el programa Couch to 5K.

Zombies, Run! Entrenamiento 5k

Los zombis llegaron, ¡corre! La aplicación solo se enfoca en rastrear y guiarlo a través de sus carreras. Esta versión de entrenamiento 5K está diseñada pensando en los principiantes. El plan de entrenamiento, fue creado específicamente por profesionales fitness que ya "han estado allí y lo han hecho".

A medida que sigas la historia y escapes de los zombis, habrá nuevos secretos disponibles, y podrás hacer todo esto mientras escuchas tus listas de reproducción favoritas de Spotify y Pandora. Con más de 25 entrenamientos diferentes, este programa de ocho semanas se asegurará de que superes a los zombis y te mantengas alejado del sofá.

Just Run: Zero to 5K

No es frecuente que encuentres una gran aplicación que todavía está siendo desarrollada por una sola persona. Pero eso es justo lo que encontrarás con Just Run: Zero to 5K. La aplicación es bastante simple y directa, pero no tendrás que preocuparte por los anuncios, y tendrás acceso a las voces de los entrenadores para motivarte.

El desarrollador también lo hizo para que pueda usar sus aplicaciones de música favoritas mientras dejas que Just Run continúe notificándote cuando es hora de correr o caminar. Por lo general, la aplicación tiene algunas características premium adicionales, pero todas han sido desbloqueadas hasta septiembre, por lo que no tienes excusas para darle una oportunidad a esta aplicación.

Start to Run. Para principiantes

En su superficie, Start to Run tiene el objetivo de acostumbrarte a correr. Hay características estándar como el seguimiento de la distancia y el ritmo, junto con un contador de calorías y un podómetro incorporado. Pero Start to Run también tiene un plan de entrenamiento "alternativo" incorporado para aquellos que desean correr un 5K.

Hay cuatro niveles de entrenamiento diferentes, cada uno de los cuales debe realizarse tres veces por semana. Eventualmente, alcanzarás tu objetivo y podrás ingresar a un 5K cerca de ti o simplemente seguir el plan para convertirte en un corredor aún mejor.

Couch to 10K Running Trainer

Zen Labs Fitness ya tiene una gran cantidad de excelentes aplicaciones para correr y hacer ejercicio. Incluso hemos presentado su aplicación Couch to 5K como nuestra favorita de este lote. Pero Zen Labs lo ha llevado a un nivel superior con la aplicación Couch to 10K.

Si ya has comenzado a utilizar el programa Couch to 5K, puedes saltarte y seguir el camino hacia 10K. Pero si no has comenzado, la aplicación te guiará a través del programa de 14 semanas, con todas las características que necesitarás.

5K Run (Carrera de 5 km: entrenamiento de intervalo de caminata / trote de 5 km)

Cuando se trata de correr o incluso correr, puede ser un poco desalentador comenzar. Es por eso que usar una aplicación como 5K Run es tan útil, ya que el entrenador le dirá cuándo correr, caminar, enfriarse y detenerse. Reproducir música en segundo plano no es un problema, y se le da una visión general de su plan de carrera.

La mejor parte es que ni siquiera tienes que correr afuera, ya que puede correr en la cinta si lo prefieres. Si necesitas detener o pausar la carrera antes, no serás culpable, y puedes comenzar de nuevo cuando estés listo.

5K Runner: 0 a 5K en 8 semanas. Couch potato to 5K

Algunas de estas aplicaciones se basan en la guía de voz pero no ofrecen mucho más en términos de motivación. 5K Runner es un poco diferente, ya que puedes desbloquear logros a medida que avanzas en tu programa de carrera. Con la guía de voz, tus días de ser un teleadicto, serán cosas del pasado.

Con una duración de ocho semanas, el programa requiere que te ejercites durante 30 minutos al día, tres veces a la semana. Puedes entrenar al aire libre o desde una cinta de correr, además de saber cuántas calorías has quemado y cuanto peso has perdido.