Las llamadas de WhatsApp no suenan por esta razón

La reconocida plataforma digital de mensajería instantánea WhatsApp ofrece muchas opciones para facilitar la comunicación entre los usuarios, con enriquecimientos en las conversaciones como los emojis, stickers, notas de voz y otras, como las llamadas y videollamadas sin costo.

De este modo, la aplicación te puede notificar de un nuevo mensaje de texto en tus conversaciones o también de una llamada o videollamada entrantes para atenderlas y contestar a tiempo cuando algún contacto busque comunicarse contigo, sin embargo, ocasionalmente puedes ver que el tono de llamada no suena y verás llamadas perdidas.

Aquí en La Verdad Noticias te notificamos que la razón principal de esta situación es que puedes tener las notificaciones silenciadas, y es que esa sencilla configuración tiene la culpa de que pierdas los enlaces telefónicos a cada rato y esto es lo que puedes hacer.

¿Por qué razones puede no sonar tus llamadas de celular?

Las llamadas de WhatsApp pueden sonar arreglando detalles pequeños

Hay varias razones por las que tu celular puede no sonar cuando recibes llamadas o videollamadas de WhatsApp, y como anteriormente fue mencionado, puede ser que tengas el teléfono configurado en silencio y las llamadas no te envíen la notificación, sin embargo hay más posibilidades como la de que las llamadas y videollamadas no suenen por tener la pantalla bloqueada por la configuración de las notificaciones desactivadas cuando la pantalla está bloqueada.

Otros motivos podrían ser que la memoria caché en WhatsApp esté saturada o la aplicación esté desactualizada, incluso pertenecer a la versión de WhatsApp Beta puede ser otra razón porque esta versión es inestable.

TE PUEDE INTERESAR: WhatsApp dejará de ser compatible con estos teléfonos a partir de diciembre

¿Qué puedes hacer si no suenan las llamadas en WhatsApp?

Las llamadas de WhatsApp son una de las actualizaciones que tiene uso gratuito en la aplicación

Puedes modificar este parámetro entrando al portal de WhatsApp y yendo a los Ajustes y desde ahí, ir a la sección de Notificaciones y luego el apartado de Llamadas donde elegirás la opción de ‘Tono’.

Allí podrás elegir el tono más reconocible de tu repertorio para que no te quedes sin oír las llamadas entrantes de nuevo, de preferencia elige la menos silenciosa para asegurarte y si puedes activar la vibración, actívala para que esta situación no te ocurra nuevamente.

Otra opción que tienes disponible es reiniciar tu Smartphone para que las apps que se están ejecutando en segundo plano se restablezcan a sus parámetros normales y solucionen los errores que tengan de manera automática.

La siguiente posibilidad es la de que tu WhatsApp no esté actualizado a la última versión de su software, por lo que conviene que hagas una comprobación para salir de dudas e instalar desde la tienda de Google Play para tu Android.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.