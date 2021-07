La industria de las consolas de videojuegos en México crece año tras año y aporta cada vez más recursos a las grandes compañías.

Según datos arrojados por Newzoo y Global Web Index, nuestro país está entre los primeros lugares en la venta de consolas y es considerado mercado clave para esa industria a escala mundial.

La firma Mediacom estima que tan solo en el año 2019, el mercado mundial de videojuegos generó ingresos por 152 mil millones de dólares y México contribuyó con mil 800 millones.

Nintendo y Sony son las firmas que históricamente han tenido la mayor cantidad de usuarios.

Cada año la industria de las consolas de videojuegos acapara más espectadores y la pandemia ha sumado integrantes dentro de sus filas, quienes incrementarán sus ganancias.

Aquí abajo te dejamos la lista de las consolas más vendidas de todos los tiempos.

10. Game Boy Advance: 81.51 millones de unidades vendidas

Las consolas de videojuegos más vendidas de todos los tiempos

Game Boy Advance no es solo una de las consolas más vendidas de todos los tiempos, sino que también es una de las más atractivas. Game Boy Advance fue el sucesor del Game Boy y Game Boy Color originales. Lanzado en 2001, Game Boy Advance haría olas y vendería 81.5 millones de unidades en todo el mundo.

9. PlayStation Portable: 81.9 millones de unidades vendidas

Las consolas de videojuegos

Lanzada en Japón en 2004 y en el resto del mundo en 2005, PSP fue la primera incursión de Sony en las consolas portátiles. La PSP lo tenía todo, podías jugar videojuegos o incluso ver películas en tu consola portátil.

Tekken, God of War, Monster Hunter y GTA fueron títulos increíbles que dejaron impresiones duraderas en los usuarios. Aunque los sucesores de la PSP no fueron tan populares, Sony podría consolarse con el hecho de que la PSP vendió aproximadamente 81.9 millones de unidades.

8. Xbox 360: 84 millones de unidades vendidas

Las consolas de videojuegos más vendidas de todos los tiempos

Microsoft retó a los gigantes de Japón y lanzó Xbox 360 en 2005 y fue un mundo completamente nuevo para todos. La sucesora de la Xbox original, fue un gran éxito.

En un artículo de 2014, Xbox mencionó casualmente que la Xbox 360 vendió 84 millones de unidades. Microsoft detendría la producción de la consola dos años después. Pero los recuerdos que brindaron los juegos se quedarán con los fans para siempre.

7. PlayStation 3: 87.4 millones de unidades vendidas

Las consolas de videojuegos más vendidas de todos los tiempos

Compitiendo con la Xbox 360, estaba la PlayStation 3 de Sony. Lanzada un año después de la 360, Sony superaría a la competencia vendiendo 87.4 millones de unidades. Aunque ese número es gigantesco, la PlayStation 3 sigue siendo la consola de menor venta en la línea principal de PlayStation. La PS3 también tendría diferentes evoluciones con Sony presentando el modelo Slim y el modelo Super Slim.

La PS3 continuaría enviándose hasta 2016 cuando Sony dejó de enviar a América del Norte. Al año siguiente, Sony anunciaría oficialmente que el envío también había terminado en Japón, poniendo así fin a su carrera de 12 años.

La PlayStation 3 estaba repleta de grandes juegos y franquicias. La serie Uncharted, la serie God of War y The Last of Us dejaron una marca duradera en la comunidad de jugadores. Y, por supuesto, tenemos que mencionar juegos como Ratchet and Clank y Gran Turismo.

6. Nintendo Wii: 101.63 millones de unidades vendidas

Las consolas de videojuegos más vendidas de todos los tiempos

Una de las consolas más singulares, la Nintendo Wii era tremendamente diferente de sus contemporáneas. Fue lanzada en 2006, y aunque no fue la primera consola en integrar el control de movimiento, fue la más convencional.

Parecía que todo el mundo estaba cautivado por la nueva consola de éxito de Nintendo. Las personas que no estaban en la escena de los videojuegos, e incluso las personas que nunca habían mostrado interés en los videojuegos, se divirtieron jugando a la Wii.

Incluso ahora, en Internet, la gente todavía hace referencia y hace bromas sobre la Wii; su tema principal se ha convertido en un elemento básico en la cultura de Internet. Y cualquier conversación sobre Wii debe mencionar su juego más popular, Wii Sports. Aunque gran parte de su popularidad se debe al hecho de que el juego vino con la consola.

5. PlayStation: 102.4 millones de unidades vendidas

Las consolas de videojuegos más vendidas de todos los tiempos

Lanzada en Japón en 1994, la PlayStation fue la primera consola de Sony. Compitiendo directamente con Sega Saturn, esta no solo vendría más interesante que la competencia, sino que vendería más que la mayoría de las consolas. Durante su vida, la PlayStation vendería 102.4 millones de unidades y lanzaría a Sony como un nombre legítimo en la industria de los videojuegos.

Una gran parte del éxito de Sony fueron los impresionantes juegos y franquicias que tenía. Crash Bandicoot, Spyro y Gran Turismo, quienes debutarían en PlayStation. También franquicias como Metal Gear Solid, Final Fantasy y Tekken.

4. PlayStation 4: 114.9 millones de unidades vendidas

Las consolas de videojuegos más vendidas de todos los tiempos

La consola más nueva de la lista, la PS4, vendió más que su predecesora, la PS3, en aproximadamente 30 millones de unidades. Vendería más que su competidor directo, la Xbox One, en más de 70 millones de unidades.

La PS4 presentó una serie de características nuevas, incluido su controlador, el DualShock 4, que tenía un panel táctil en el medio del controlador. También permitió integrar el control de movimiento en los juegos.

Algunos de los juegos más populares de la PS4 formaban parte de las antiguas franquicias de PlayStation. Juegos como God of War, Uncharted y Gran Turismo una vez más hicieron olas con sus juegos. Otros títulos destacados fueron Marvel's Spider-Man y The Last of Us Part 2.

3. Nintendo Game Boy/ Game Boy Color: 118.69 millones de unidades vendidas

Las consolas de videojuegos más vendidas de todos los tiempos

El segundo salto de Nintendo a las consolas portátiles fue Game Boy, lanzado en 1989, nueve años después de la primera consola portátil, Game and Watch.

La Game Boy se convertiría en un gran éxito vendiendo más de 118.69 millones de unidades. Game Boy sería el antepasado del resto de las consolas portátiles de Nintendo, incluidas Game Boy Advance, DS y 3DS.

Game Boy tenía una increíble variedad de juegos que todavía se aprecian hasta el día de hoy. Super Mario Land, Pokemon Red and Blue, Kirby's Dream Land y The Legend of Zelda fueron franquicias increíbles que aparecieron en Game Boy.

2. Nintendo DS - 154 millones de unidades vendidas

Las consolas de videojuegos más vendidas de todos los tiempos

Hablando del legado de Game Boy, la Nintendo DS fue la sucesora de Game Boy Advance. El DS agravó a sus predecesores. Con dos pantallas, incluida una que era táctil, la DS original también era compatible con los juegos de Game Boy Advance.

Durante su carrera de 9 años, la consola tuvo docenas de juegos geniales, incluidos: Mario Kart, Mario Party, Mario y Luigi y New Super Mario Bros.

También juegos como The Legend of Zelda: Phantom Hourglass y Pokemon Diamond and Pearl. La Nintendo DS sigue siendo la consola más vendida de todos los tiempos para Nintendo.

1. La consola más vendida de todos los tiempos: PlayStation 2 - 155 millones de unidades vendidas

Las consolas de videojuegos más vendidas de todos los tiempos

La PlayStation 2 es la consola más vendida de todos los tiempos. Si Sony estaba feliz con las ventas de la primera PlayStation, estaban encantados con las ventas de la PlayStation 2. Vendiendo 155 millones de unidades, la PS2 ha superado a todas las demás consolas domésticas por un amplio margen.

Lanzada en el año 2000, la PlayStation tendría una vida útil sustancial, siendo descontinuada después de 13 años. Para poner eso en perspectiva, se suspendió el mismo año en que se lanzó la PS4.

Según Techidence, la franquicia más vendida de PS2 fue Grand Theft Auto. Y el juego más vendido de todos los tiempos fue GTA San Andreas con 17.33 millones de unidades vendidas.

También afirman que Gran Turismo 3 y 4 no se quedan atrás con 14.89 millones de unidades y 11.76 millones de unidades respectivamente. PS2 es la consola más vendida de todos los tiempos, y solo el tiempo dirá si alguna otra consola igualará su popularidad.

Echar un vistazo a las consolas más vendidas de todos los tiempos da una buena idea de cuán populares son realmente los videojuegos. Dado que la PS5 y la Xbox Series X siguen siendo bastante nuevas, solo el tiempo dirá si se ubicarán en la lista de los diez primeros.

