Las apps premium que serán gratuitas durante la tercera semana de diciembre

Si eres fan de las ofertas, o mejor aún, de lo gratis, seguramente te interesará saber cuáles son las apps premium de Android serán total y completamente gratuitas durante toda la tercera semana del mes de diciembre.

En esta lista que te estaremos compartiendo aquí en La Verdad Noticias, encontrarás tanto aplicaciones de juegos como de personalización y más, así que toma nota, que comenzamos.

Apps premium gratuitas durante la tercera semana de diciembre

Las aplicaciones premium que generalmente tienen un costo y que estarán libres durante la tercera semana de diciembre, son las siguientes:

Apps de juegos

Crazy Halloween Puzzle | Puzles de unir 3 | Gratis | La oferta termina el 18 de diciembre

Irregular Verbs Test PRO | Educativo | Gratis | La oferta termina el 18 de diciembre

Spelling Pro! (Premium) | Educativo | Gratis | La oferta termina el 18 de diciembre

Offline Tap tap cartoonist | Simulación incremental | Gratis | La oferta termina el 20 de diciembre

Dungeon999 | RPG incremental | Gratis | La oferta termina el 20 de diciembre

Speed Math – Mini Math Games | Educativo | Gratis | La oferta termina el 20 de diciembre

Legend of the Moon | Acción y aventuras | Gratis | La oferta termina el 21 de diciembre

Bosque pequeña baya | Aventura casual | Gratis | Fin de oferta sin determinar

Secret Tower VIP | RPG incremental | Gratis | Fin de oferta sin determinar

Apps de personalización

Raya Black Icon Pack | Paquete de iconos personalizados para Android | Gratis | La oferta termina el 18 de diciembre

Light Tosca – Icon Pack | Paquete de iconos personalizados para Android | Gratis | La oferta termina el 19 de diciembre

Cuticon Hexa – Icon Pack | Paquete de iconos personalizados para Android | Gratis | La oferta termina el 19 de diciembre

Popo – Icon Pack | Paquete de iconos personalizados para Android | Gratis | La oferta termina el 20 de diciembre

Sonar – Icon Pack | Paquete de iconos personalizados para Android | Gratis | La oferta termina el 20 de diciembre

Rimbo – Icon Pack | Paquete de iconos personalizados para Android | Gratis | La oferta termina el 20 de diciembre

Rarent – Icon Pack | Paquete de iconos personalizados para Android | Gratis | La oferta termina el 20 de diciembre

Vano – Icon Pack | Paquete de iconos personalizados para Android | Gratis | La oferta termina el 20 de diciembre

Sorun – Icon Pack | Paquete de iconos personalizados para Android | Gratis | La oferta termina el 21 de diciembre

Souron – Icon Pack | Paquete de iconos personalizados para Android | Gratis | La oferta termina el 21 de diciembre

Rumber – Icon Pack | Paquete de iconos personalizados para Android | Gratis | La oferta termina el 21 de diciembre

Rentrox – Icon Pack | Paquete de iconos personalizados para Android | Gratis | La oferta termina el 23 de diciembre

Otras apps premium gratuitas durante la tercera semana de diciembre

All Documents Reader Pro | Lector de documentos Word, Excel, PPT y PDF | Gratis | La oferta termina el 18 de diciembre

Awf Material 3 – watch face | Esfera de reloj para smartwatch con Android Wear OS | Gratis | La oferta termina el 20 de diciembre

Smart Loan Calculator | Calculadora de préstamos | Gratis | La oferta termina el 21 de diciembre

Learn Korean Words Quiz | App educativa para aprender coreano | Gratis | La oferta termina el 21 de diciembre

Ruido blanco V2 | Sonidos relajantes de la naturaleza (sonidos de lluvia, viento, etc.) | Gratis | La oferta termina el 21 de diciembre

Memorize: Learn SAT Vocabulary | Aplicación de idiomas para aprender palabras SAT / ACT | Gratis | La oferta termina el 21 de diciembre

90s Music Radio Pro | App de radio online con música temática de los años 90 | Gratis | La oferta termina el 22 de diciembre

Temperature Converter Pro | Conversor de temperatura de Fahrenheit a Celsius | Gratis | La oferta termina el 22 de diciembre

Fracciones matemáticas Pro | Aplicación para calcular, convertir y comparar fracciones | Gratis | La oferta termina el 22 de diciembre

Determinante de la matriz Pro | Calculadora de matemáticas capaz de calcular el determinante de una matriz | Gratis | La oferta termina el 22 de diciembre

Binary Calculator Pro | Calculadora para sumar, restar, multiplicar y dividir números binarios | Gratis | La oferta termina el 22 de diciembre

Business Calculator Pro | Calculadora matemática orientada al mundo de empresa | Gratis | La oferta termina el 22 de diciembre

Decimal to Fraction Pro | Convierte números decimales en fracciones | Gratis | La oferta termina el 22 de diciembre

Logarithm Calculator Pro | Calcula el logaritmo de un número y su base | Gratis | La oferta termina el 22 de diciembre

New Lakota Dictionary (NLD) | Diccionario multimedia portátil para el idioma Lakota | Gratis | Fin de oferta sin determinar

Recuerda que estas y las anteriores apps las podrás encontrar en la PlayStore y dadas las circunstancias de que su calidad de gratuitas no durarán mucho, no pierdes nada con probarlas. ¿Quién dice que no descubrirás una que te guste y te ahorrarás el dinero que te gastarías en ella?

