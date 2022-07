Las aplicaciones de Android pueden ser riesgosas: Cómo denegar permisos

Las aplicaciones del SO móvil de Google pueden ser riesgosas: Cómo denegar permisos

A las aplicaciones móviles les encanta pedir permisos que no tienen por qué pedir. Algunas aplicaciones de Android pueden solicitar permisos que son excesivos y completamente inaplicables a la utilidad real de la aplicación, como si una aplicación de linterna solicita acceso a tu cámara, micrófono o ubicación.

Cuando una aplicación solicita más permisos de los que necesita, generalmente es para recopilar la mayor cantidad posible de sus datos y venderlos a terceros, como anunciantes y corredores de datos.

Mantente atento a los permisos de aplicaciones potencialmente invasivos, como el acceso a tu ubicación, cámara, micrófono, contactos, historial de navegación y biblioteca de fotos.

Así puedes negar los permisos en tu dispositivo.

Una aplicación puede recopilar una tonelada de información personal confidencial de estos permisos y puede poner en riesgo tu privacidad. Por eso es importante administrar los permisos de las aplicaciones en tus dispositivos Android.

Mantén siempre los permisos de la aplicación al mínimo. Otorga a tus aplicaciones permiso para acceder solo a lo que necesitan acceder en tu dispositivo para proporcionar la funcionalidad que necesitas de ellos.

Por ejemplo, una aplicación meteorológica o una aplicación de navegación naturalmente necesitarán acceso a tu ubicación para funcionar correctamente, pero no hay razón para que necesite acceso a tu cámara o tus contactos.

Y en algunos casos, es posible que ni siquiera necesites proporcionar a una aplicación meteorológica tus datos de ubicación si puede singresar manualmente tu código postal o ciudad.

Afortunadamente, es fácil cambiar los permisos de las aplicaciones en su dispositivo Android, y puedes elegir si deseas administrar los permisos por aplicación o por tipo de permiso.

Aquí te mostramos cómo administrar los permisos de las aplicaciones en tu dispositivo Android:

Ten en cuenta que los pasos que se describen a continuación se aplican a los dispositivos que ejecutan Android 11 y versiones posteriores.

Cómo administrar los permisos de aplicaciones de Android por aplicación



Si te preocupan los permisos otorgados a una determinada aplicación en tu dispositivo Android, puedes administrar los permisos por aplicación. Esto es lo que debes hacer:

1. Toca Configuración

2. Toca Aplicaciones

3. Desplázate hacia abajo y toca la aplicación en cuestión (o puedes buscar la aplicación tocando el ícono de la lupa)

4. Toca Permisos

5. Toca un permiso para permitir o no permitir

También puedes acceder al menú Permisos desde cualquier aplicación tocando y manteniendo presionado el ícono de la aplicación en la pantalla de tu teléfono. Toca el ícono de Información en la esquina superior derecha de la ventana que aparece para acceder al menú de información de la aplicación y toca Permisos desde allí.

Desde el menú Información de la aplicación, también puedes habilitar la función Eliminar permisos si la aplicación no se usa, que elimina los permisos para la aplicación si no la has usado durante tres meses.

Cómo administrar los permisos de aplicaciones de Android por tipo de permiso

Si deseas ver qué aplicaciones ha denegado o permitido el acceso a un determinado permiso, como tu micrófono o ubicación, puedes administrar los permisos de tu aplicación por tipo de permiso. Así es cómo:

1. Toca Configuración

2. Toca Privacidad

3. Toca Administrador de permisos

4. Toca el tipo de permiso para ver qué aplicaciones permiten el permiso seleccionado

5. Toca una aplicación y selecciona Permitir o No permitir

Cómo administrar universalmente el acceso a la cámara y al micrófono para todas las aplicaciones

Incluso puedes negar universalmente que todas las aplicaciones accedan a tu cámara y / o micrófono con un solo interruptor de palanca si deseas tomar una línea dura con esos dos permisos. Así es como puedes alternar los permisos de la cámara y el micrófono en todas las aplicaciones en tu dispositivo Android:

1. Toca Configuración

2. Toca Privacidad

3. Activa o desactiva el acceso a la cámara y el acceso al micrófono

Seguir esta ruta puede ser una excelente manera de garantizar que ninguna aplicación tenga acceso a su cámara o micrófono.

Sin embargo, ten en cuenta que las aplicaciones de comunicación por video como Zoom o Skype, que dependen de tu cámara y micrófono para funcionar, no funcionarán correctamente si tienes estos permisos configurados en la posición "apagado".

