Las 6 peores versiones de Windows a lo largo de su historia

Actualmente contamos con sistemas operativos como Mac o Linux, pero sin duda todos conocemos Microsoft Windows, el cual lleva 35 años de historia desde su lanzamiento el 20 de noviembre de 1985, por lo que en La Verdad Noticias te presentaremos las 6 peores versiones de Windows.

Para comenzar, ¿quién no ha sufrido dolores de cabeza con los sus errores de algunas versiones de Windows?, seguramente has tenido que reinstalándolo una y otra vez el sistema operativo porque se bloqueó o simplemente no deja trabajar.

Ahora bien, es cierto que cada nuevo lanzamiento de Microsoft es esperanzador pero tienen sus pros y contras, por ello hemos considerado algunos criterios a la hora de evaluar que tan pésima es la versión de Windows.

Cuánta gente odiaba cada versión Qué tan mal se vendió Qué tan lentamente se adoptó Qué tan malas fueron sus reseñas Duración de su vida útil Mercado

Peores versiones de Windows

Estas son algunas de las versiones de Windows.

Aunque si has usado más de dos sistemas operativos de Microsoft, entenderás que no es una ciencia encontrar las peores versiones de Windows, por eso comprensible que no se esté de acuerdo con la siguiente clasificación, e inclusive estes a la espera del próximo lanzamiento, Microsoft Windows 10X.

Pero lo que sí es seguro, es que con cada una de estas versiones de Windows, al menos habrías querido o pensado en actualizar el sistema operativo.

También, considera que estamos analizando las versiones de escritorio completas de Windows (con la ligera excepción de un desvío basado en ARM), por lo que las versiones más oscuras de servidores y PDA se salvarán de la humillación (por ahora).

Windows 1.01, la primera versión

Versión Windows 1.01, relevante por ser la primera pero un fiasco en el mercado.

Actualmente la última versión del sistema operativo es Microsoft Windows 10, pero sin duda alguna Windows 1.0 es relevante por el simple hecho de ser la primera versión de Windows, pero en el mercado eno fue para nada buena, esto comparándolo con el lanzamiento de Mac.

Es cierto, Windows 1.0 superó los límites de las capacidades típicas de una PC de 1985 en ese momento, convirtiéndola en un acaparador de memoria que era demasiado lento de usar.

En 1986, The New York Times revisó Windows 1.0 y en su reseña dijo: "ejecutar Windows en una PC con 512K de memoria es similar a verter melaza en el Ártico".

Lo bueno fue que las cosas mejoraron y la PC promedio se volvió lo suficientemente potente como para soportar la el sistema operativo de Windows, pero hasta 1990.

XP, la mejor versión de Windows

Versión de Windows XP, se esperaba sea la mejor de todas y nunca lo fue.

Tiempo después y tras lo que parecía un “prueba y error” Windows XP fue lanzado y como una de las “mejores versiones de Windows” de todos los tiempos, la realidad fue otra.

De hecho, algunos todavía recuerdan cómo era XP antes del lanzamiento del Service Pack 2 de 2004, que no fue más que un lío de errores con problemas de controladores y enormes agujeros de seguridad.

En aquel momento, la versión de Windows, para evitar la piratería Microsoft exigió a los clientes que construyeran sus propias máquinas o actualizaransu copia de Windows XP a través de Internet o por teléfono.

Realizó cambios significativos en el hardware de su computadora (como instalar un nuevo disco duro o tarjeta gráfica), Windows XP requeriría la reactivación, lo que no fue para nada satisfactorio.

Afortunadamente, Microsoft continuó perfeccionando XP durante años y, finalmente, se convirtió en un sistema operativo sólido y estable al que muchos dudaban en abandonar. Incluso tuvo hasta un “tema” secreto para lucir como Apple.

Windows RT, empezó con la transformación

La versión de Windows RT pretendía tener eficiencia energética.

Microsoft diseñó Windows RT como una versión de Windows basada en ARM, (procesadores que actualmente usa Apple) que se ejecutaría en una nueva clase de máquinas más ligeras y con mayor eficiencia energética como Surface RT.

El problema era que no podía ejecutar millones de aplicaciones de Windows diseñadas para la arquitectura x86 tradicional de Windows, lo peor es que la mayoría de las aplicaciones específicas de Windows 8 en la Tienda Windows en ese momento no eran muy buenas .

La versión de Windows RT, ofreció soporte completo de escritorio con un modo de escritorio que solo permitiría aplicaciones de escritorio de Microsoft como Microsoft Office y aplicaciones de terceros estaban prohibidas y el hardware Surface RT que lo acompaña condujo a una pérdida de 900 millones de dólares para Microsoft en 2013.

Windows 8, una atrevida versión

Microsoft se entusiasmó un poco con su nueva estrategia, Windows 8.

Si habláramos de errores no dejaríamos fuera lo ocurrido en la última versión de Windows, aún así lo que pasó con Windows 8 fue impresionante. Bajo un movimiento empresarial atrevido por parte de Microsoft se dio el desafío para las PC planteado por el iPhone y el iPad de Apple y lo abordó de frente con un sistema operativo cruzado que podría manejar tanto pantallas táctiles como PC de escritorio.

El problema, Microsoft se entusiasmó un poco con su nueva estrategia, lo que obligó a su base de clientes principal de usuarios de PC de escritorio a comprometer su productividad para una nueva interfaz de pantalla táctil llamada Metro.

De hecho, Windows 8 trató la experiencia de Windows del escritorio como una ocurrencia tardía: el sistema operativo arrancó en la pantalla de Inicio de forma predeterminada y ocultó el "Escritorio" detrás de un icono. Una vez que llegaste al escritorio, no había menú de Inicio y había molestos rincones calientes. Si dejaba el mouse en la esquina superior derecha de la pantalla por un momento, aparecería una barra de accesos.

Windows Vista, un fiasco de versión

Windows Vista resultó ser bastante lento.

Sucede que la versión de Windows XP fue buena, pese a sus anteriormente mencionados detalles, pero cuando Windows Vista llegó esto fue un total fiasco.

Para comenzar llegó en seis ediciones confusas (Starter, Home Basic, Home Premium, Business, Enterprise y Ultimate), dividiendo el mercado en una ensalada y confundiendo a los clientes.

La queja más frecuente sobre la versión de Windows Vista fue su lentitud en máquinas que funcionaban muy bien con XP. También era un acaparador de recuerdos porque su nueva y llamativa interfaz Aero translúcida, los dispositivos siempre en funcionamiento pusieron a prueba las capacidades gráficas, la memoria y la potencia de la CPU.

Luego aparecieron las temidas indicaciones de Control de cuentas de usuario (UAC) que aparecían cada pocos minutos para cubrir la pantalla cada vez que intentaba hacer algo con su computadora.

Millennium Edition, la peor versión de Windows

A la versión de Windows Millennium Edition ni siquiera la terminaron de desarrollar.

Inicialmente, Microsoft pretendía que la versión de Windows 98 fuera el último sistema operativo basado en el kernel heredado de MS-DOS, pero la empresa se dio cuenta de que no tenía tiempo para terminar de preparar un Windows basado en NT para los consumidores.

Como solución y resultado apareció Windows Millennium Edition , o "Windows Me" para abreviar donde el principal problema fue que mucha gente descubrió que se estrelló, y que se bloqueó mucho.

Hasta donde sabemos, nadie ha explicado nunca exactamente por qué Me era más inestable que el ya inestable Windows 98, pero se sospecha que fue por errores que se introdujeron cuando Microsoft rápidamente agregó nuevas funciones sin las pruebas adecuadas.

Otros problemas fueron que los programas que se ejecutan tienden a producir muchas pérdidas de memoria, lo que también podría causar bloqueos. La utilidad de restauración del sistema incluida no funcionó correctamente al principio.

Windows Me eliminó el modo Real de MS-DOS, que era necesario para que funcionaran algunos programas heredados, especialmente los juegos de MS-DOS de la era tardía de mediados de la década de 1990, que muchos usuarios de PC todavía jugaban en ese momento.

