Las 6 mejores tarjetas microSD para un Galaxy S8 en 2020

El Galaxy S8 ofrece 64GB de almacenamiento interno, lo cual puede muy bien ser más que suficiente para algunos, pero si para ti el teléfono necesita más espacio para toda tu música, videos, fotos y apps, deberías aprovechar la ventaja del almacenamiento expandible y conseguir una tarjeta microSD de buena calidad.

Como un pequeño defecto, Samsung no permite al usuario utilizar la microSD para almacenamiento adoptable, lo que significa que no podrás intercambiarla por el almacenamiento interno, pero es una gran opción para guardar esos tesoros en bits que has ido acumulando a lo largo de los años. Aquí te presentamos las mejores marcas de tarjetas microSD para que puedas llevar todo contigo.

Samsung EVO Select 128GB

Con una velocidad de lectura de hasta 100MB/s y velocidad de escritura de hasta 90MB/s, esta es la tarjeta más rápida de Samsung y también tiene la clasificación U3, lo que la hace perfecta para video en 4K.

Samsung EVO Select 128GB

SanDisk Extreme 64 GB

La tarjeta de alto rendimiento microSDHC UHS-I de Samsung ofrece velocidades de transferencia de hasta 80MB/s y con su calificación U3, es más que capaz de manejar video en 4K.

SanDisk Extreme 64 GB

PNY U3 Pro Elite 128 GB

La tarjeta U3 Pro Elite de 128 GB de PNY ofrece mucho almacenamiento y las velocidades que necesitas. Clasificado en U3, es ideal para video, y es capaz de leer hasta 95MB / s de lectura y 90MB / s de escritura

PNY U3 Pro Elite 128 GB

Samsung EVO+ 32GB microSD

Samsung ofrece tarjetas que son mucho más grandes que 32 GB, pero es posible que no necesites mucho más espacio de almacenamiento. Si solo necesitas un poco de espacio extra y no quieres gastar mucho en una tarjeta, la EVO + se ajustará muy bien a tus necesidades.

Samsung EVO+ 32GB microSD

SanDisk Ultra 200GB microSD

SanDisk es una marca respetada cuando se trata de tarjetas de memoria y productos de almacenamiento, y tarjetas como esta muestran por qué. La SanDisk Ultra 200GB es una tarjeta de Clase 10 que viene con una garantía de 10 años y tiene velocidades de transferencia rápidas (hasta 100MB / s)

SanDisk Ultra 200GB microSD

Lexar Professional 667x 256GB

Esta tarjeta V30 presenta la calificación A2, lo que significa que es ideal para almacenar y ejecutar aplicaciones si los 64 GB de almacenamiento interno en el S8 se están llenando demasiado. 256 GB también es la tarjeta microSD más grande que el S8 está calificado para usar.