Lanzarán consolas PS5 hechas de ¡ORO y platino real! ¿cuál será su precio?

El minorista de lujo con sede en Londres Truly Exquisite lanzará una línea de consolas PS5 de oro, platino y oro rosa este diciembre, y no estamos hablando de una capa de pintura.

El modelo dorado está chapado en oro real de 24K, mientras que la el modelo de oro rosa es de 18K. El modelo platino es igualmente auténtico y como resultado, igualmente caro.

Verdaderamente exquisito, aunque aún no han publicado un precio para estos diferentes modelos, pero si sus variantes de iPad tienen algo que ver, estos sistemas personalizados de PS5 valdrán varios miles de libras británicas.

Muchos jugadores han estado pidiendo más variaciones de color desde que se reveló por primera vez el diseño blanco de PS5, y esto parece una respuesta. No creo que nadie estuviera planeando pagar, oh no sé, 15 veces el MSRP( Manufacturer Suggested Retail Price, en español precio de venta sugerido por el fabricante) estándar solo para hacer brillar su PS5.

El precio exorbitante de estos sistemas es impulsado por algo más que el metal precioso utilizado en ellos. Para empezar, también parecen venir con controladores DualSense a juego, completos con paneles táctiles aparentemente desconcertantes, y auriculares Sony chapados. Naturalmente, también serán ediciones increíblemente limitadas.

Como informa PSU, el CEO de Truly Exquisite, Kunal Patel, estima que "probablemente no se lanzarán más de 100 piezas en todo el mundo". Entonces, si tienes dinero extra en tu presupuesto de Navidad, súbete a esa lista de pedidos lo antes posible.

Sony dijo recientemente que hablará sobre las ediciones especiales de PS5 y los colores alternativos "en algún momento", pero no debes esperarlos pronto. Tampoco planees obtener un controlador DualSense negro en el lanzamiento, este probablemente llegará en en 2021.