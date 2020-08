Lanzan dos nuevos juegos para PS4 ¿De qué tratan?

Este martes fueron lanzados dos nuevos juegos de PS4 a través de PlayStation Store. Si necesitas algo nuevo para jugar después de Ghost of Tsushima y The Last of Us Part II, entonces estos dos nuevos juegos pueden ser exactamente lo que estás buscando. Mejor aún, ambos son bastante baratos, al menos en comparación con las exclusivas AAA mencionadas anteriormente.

Uno de estos dos juegos es Spiritfarer, un juego de plataformas en 2D que se encuentra con Animals Crossing del desarrollador Thunder Lotus Games. Las impresiones aún son tempranas, pero la última del desarrollador de Jotun y Sundered se encuentra actualmente en un impresionante 86 en Metacritic.

Lleva a los pasajeros de tu barco al más allá en el tranquilo simulador Spiritfarer, ya disponible en PS4. https://t.co/TpQqUEPwqS pic.twitter.com/hkTVFcUcCm — PlayStation Latam (@PlayStation_LA) August 18, 2020

Mientras tanto, el otro juego nuevo es Manifold Garden, un juego de rompecabezas alucinante que está perdiendo su exclusividad para PC. Al igual que Spiritfarer, Manifold Garden ha sido muy bien recibido por los críticos, llegando a un sólido 84 en Metacritic.

Como se mencionó, ambos juegos para PS4 no superaon los 60 dólares. De los dos, Manifold Garden es el más barato, con un precio de 20 dólares. Mientras tanto, Spiritfarer está pidiendo 30 dólares.

Spiritfarer llega a PS4

Spiritfarer es un acogedor juego de gestión sobre la muerte. Juegas a Stella, el capitán del transbordador del difunto, un Spiritfarer. Construye un barco para explorar el mundo, luego hazte amigo y cuida de los espíritus antes de finalmente liberarlos en la otra vida. Granja, pescado, cosecha, cocina y crea tu camino a través de mares místicos.

Únete a la aventura como el gato Narciso, en el juego cooperativo de dos jugadores. Pasa tiempo de calidad relajante con tus pasajeros espirituales, crea recuerdos duraderos y, en última instancia, aprende a despedirte de tus queridos amigos. ¿Qué vas a dejar atrás?

Manifold Garden es un juego que reimagina la física y el espacio. Redescubre la gravedad y explora un hermoso mundo de arquitectura imposible al estilo de Escher. La geometría se repite infinitamente en todas direcciones, y caer te lleva de regreso a donde comenzaste. Manipula la gravedad para cambia tu perspectiva y ve el mundo de nuevas formas. Domina las reglas del universo y restaura un mundo árido con vegetación y vida.

Además de PS4, Manifold Garden también se lanzó hoy en Nintendo Switch y Xbox One. Mientras tanto, está disponible para PC desde octubre pasado. En cuanto a Spiritfarer, también debutó hoy en Nintendo Switch, Xbox One y PC. Además de esto, se lanzó a Xbox Game Pass.