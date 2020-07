Lanzan Echo Dot en forma de Baby Yoda ¡Encantador!

Hace mucho que soy fanático de la serie OtterBox (mini accesorios) desde que debutó por primera vez con un soporte Google Nest Mini con forma de Mickey Mouse hace unos años. Es adorable y eleva el altavoz inteligente, lo que permite una mejor dirección del sonido y lo protege de derrames mientras está en la cocina o al lado del vaso de agua de la mesita de noche.

La versión de Mickey Mouse solo estaba disponible para Google Home Mini, pero ahora los usuarios de Amazon Echo Dot pueden divertirse con un stand aún más genial que se inspira en The Mandalorian, nominado al Emmy.

El nuevo Echo Dot es ideal para niños

El Echo Dot con forma de Baby Yoda solo funciona con los modelos de tercera generación, de hecho, incluida la Edición para niños y el Echo Dot con reloj, con el reloj completamente en exhibición, y agregará algo de protección a los lados de la tela mientras dirige mejor el audio y eleva el Dot a manténgalo a salvo de derrames.

Echo Dot incorpora seguridad para niños

El soporte está diseñado para cumplir con los estándares de seguridad para niños, aunque no estoy seguro de cómo maneja las manipulaciones de un niño pequeño sensible a la fuerza, y es antideslizante para que el altavoz no se deslice.

El Echo Dot con forma de Baby Yoda se lanzará públicamente el 20 de agosto en Amazon, pero está disponible para pre-pedido desde este jueves por 25 dólares.