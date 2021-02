Lanzamiento de un cohete espacial de doble función: SpaceX y Progress 77

La noche del 14 de febrero se lanzarán dos cohetes separados: una misión SpaceX Starlink utilizando un Falcon 9, y una misión de reabastecimiento de la Estación Espacial Internacional (ISS) de la nave rusa Progress 77 transportada por un cohete Soyuz.

En La Verdad Noticias tenemos todos los detalles sobre cómo ver ambos eventos esta noche. ¿Y qué es más romántico que los lanzamientos de cohetes?

SpaceX planea lanzar otro lote de 60 satélites Starlink, el domingo 14 de febrero, a las 11:21 p.m. ET. El lanzamiento tendrá lugar en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 40 (SLC-40).

La cobertura comienza alrededor de las 11:05 p.m. ET en el canal de YouTube de SpaceX.

Utilizaran un Falcon 9

El cohete que se utiliza es un Falcon 9, cuyo refuerzo de primera etapa se ha utilizado anteriormente en no menos de cinco misiones, incluidas dos misiones de reabastecimiento a la ISS y una misión Starlink anterior.

Puede esperar que la cobertura de lanzamiento cubra el despegue, la separación del propulsor y su captura por parte del avión no tripulado Of Course I Still Love You, y el despliegue de los satélites.

La cobertura comienza alrededor de las 11:05 p.m. ET y puedes mirar usando el video incrustado arriba o en el canal de YouTube de SpaceX.

Un poco más tarde, el barco de reabastecimiento ruso Progress 77 se lanzará desde el cosmódromo de Baikonur en Kazajstán. El lanzamiento está programado para las 11:45 p.m. ET el domingo 14 de febrero.

La nave tardará dos días en llegar a la EEI, donde permanecerá atracada con el segmento ruso de la estación durante varios meses. Una vez que se complete su permanencia, se desacoplará de la estación y se quemará en la atmósfera terrestre.

NASA TV transmitirá la cobertura de la misión, comenzando con la cobertura previa al lanzamiento a partir de las 11:15 p.m. ET. Una vez que el barco llegue a la ISS, la cobertura del atraque se mostrará a partir de las 12:30 a.m. ET del miércoles 17 de febrero, con el atraque programado para la 1:20 a.m.

Puede ver la cobertura usando el video incrustado arriba o sintonizando a través del sitio web de la NASA.

Enrique Peña Nieto es acusado de lavado de dinero, ¿lo llevarán ante la justicia? Síguenos en Google News para mantenerte informado.

¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!