Lanzamiento de Netflix en iOS y Android es el mejor de sus juegos hasta ahora

Lanzamiento de plataforma de streaming en iOS y Android es el mejor de sus juegos hasta ahora

Es posible que el impulso de Netflix hacia los juegos no tenga un éxito rotundo, pero parece estar construyendo lentamente su biblioteca de juegos.

Acabo de unirme al último juego, y creo que es absolutamente imprescindible tanto en iOS como en Android.

El juego en cuestión es Into the Breach. Lanzado en febrero de 2018 para PC, este juego de estrategia por turnos se encuentra con el roguelike (donde los elementos del juego se generan aleatoriamente cada vez) y se extiende a otras plataformas como Nintendo Switch, iOS y Android.

Luego, en julio de este año, se agregó a la lista de juegos de Netflix, lo que significa que los suscriptores de Netflix como yo pudimos descargarlo y jugarlo en teléfonos Android, iPhone y iPad sin costo adicional.

Into the Breach es probablemente el mejor juego lanzado por la plataforma en iOS y Android.

Hice exactamente eso, y estoy enganchado.

Into the Breach está hecho por Subset Games, quien también desarrolló FTL: Faster Than Light, otro juego roguelike basado en el manejo de una nave espacial mientras corre de las fuerzas enemigas a la seguridad de una flota amiga; es uno de mis juegos favoritos y es increíble en mi iPad mini.

Dejando a un lado las críticas favorables, tenía grandes esperanzas en Into the Breach.

Versión de Netflix de Into the Breach en la App Store y Play Store

Afortunadamente, simplemente buscando el juego en App Store o Google Play Store aparecerá, marcando la versión de Netflix. Una descarga rápida más tarde, y un inicio de sesión en Netflix en algunos dispositivos, y estaba dentro.

Into the Breach me atrapó de inmediato con su música de menú compuesta por el simplemente brillante Ben Prunty.

Una breve introducción de estilo pixel art de baja fidelidad explica que los Vek, una raza de insectos gigantes como monstruos, prácticamente han destruido a la humanidad, y para revertir eso, un equipo de mechs necesita retroceder en el tiempo y vencerlos antes de que ocurra el cataclismo. .

Es como si Edge of Tomorrow se cruzara con Pacific Rim.

En cuanto a la acción del juego, todo se basa en turnos, lo que significa que no hay una gran presión para apresurarse a tomar decisiones estratégicas. Pero definitivamente hay presión para hacer los movimientos correctos.

El breve tutorial explica que los jugadores reciben un trío de mecanismos para defender ciertos objetivos y ralentizar un ataque aparentemente imparable de Vek durante varios turnos antes de que se complete el objetivo o los monstruos se retiren... por ahora.

Esto parece sencillo. Pero al igual que un juego de ajedrez, Into the Breach se trata menos de librar a un tablero de enemigos y más de superar a los rivales y elegir sacrificar una unidad para completar un objetivo.

Lo interesante aquí es que a los jugadores se les dice cuál es el próximo movimiento de cada monstruo Vek, ya sea un ataque a un robot o una estructura civil.

Eso presenta el desafío de sopesar si una de sus unidades puede resistir un golpe y todavía tiene suficientes puntos de golpe para sobrevivir a la misión, o si puede resistir el golpe a su red eléctrica, que se reduce con cada ataque contra generadores de energía civiles. edificios y se acaba el juego si llega a cero.

Hay momentos en los que tienes que tomar la difícil decisión de dañar o incluso matar a una de tus propias unidades para eliminar un enjambre de Vek, ganando la misión pero potencialmente perdiendo a un piloto experimentado.

Si esto sucede, se reemplazará a un piloto, pero no será el veterano experimentado que tenía antes.

Todo esto lo convierte en un juego en el que crees que vas a sumergirte para un combate rápido, pero que puede absorberte por completo. Me encontré con FTL, así que estaba listo para la naturaleza de "solo una oportunidad más" de Into the Breach.

A diferencia de FTL, que solo está disponible en iPad para jugadores móviles, Into the Breach funciona bastante bien para acceder a una combinación de teléfonos inteligentes.

Es muy fácil de usar en mi iPhone 13 Pro, a pesar de que me preocupa que se sienta un poco apretado, y funciona bastante bien en mi Samsung Galaxy Z Fold 3.

Pero si puede, le sugiero que pruebe algo como el iPad mini, que ofrece un buen equilibrio entre el espacio de la pantalla y el factor de forma portátil.

Independientemente del dispositivo móvil en el que juegues Into the Breach, te recomiendo que lo pruebes.

No le costará nada si tiene una suscripción a Netflix, y es una excelente manera de aprovechar más el servicio que simplemente esperar el próximo episodio de Better Call Saul u otra temporada de Stranger Things.

Y realmente espero que Netflix agregue más juegos independientes estelares a su servicio, digamos el excelente Bastion, ya que si bien es posible que las personas aún no acudan en masa a la biblioteca de juegos de Netflix, sigo pensando que hay mucho potencial aquí.

