Ladrones pueden usar AirTags para rastrear y robar tu automóvil de tu cochera

A principios de este año, Apple lanzó el rastreador AirTag y el dispositivo se hizo bastante popular entre los usuarios. Al igual que los rastreadores de mosaicos, AirTags puede ayudarlo a ubicar cualquier objeto con el que los etiquete.

A diferencia de Tile, Apple usa los cientos de millones de iPhone en la naturaleza para localizar cualquier dispositivo perdido o robado. Los AirTags hacen ping a los iPhone cercanos de forma anónima, y luego los teléfonos envían datos de ubicación al propietario de AirTag. Nadie más obtiene esa información de ubicación. Ni siquiera Apple.

Ladrones han comenzado a utilizar el dispositivo de Apple para rastrear y robar vehículos.

Estas características de privacidad y seguridad son tan buenas que los delincuentes ahora están encontrando formas de utilizar la tecnología AirTag para cometer delitos.

Específicamente, los ladrones usan AirTag de Apple para etiquetar un automóvil en un estacionamiento público y rastrearlo hasta la casa del propietario. Luego roban el vehículo del camino de entrada en lugar de arriesgarse a un atraco desde un lugar más público.

Cómo los ladrones usan AirTags para rastrear y robar autos

Los ladrones apuntan a vehículos valiosos que encuentran en lugares públicos y estacionamientos. Ocultan un AirTag en el automóvil de destino en un lugar que es difícil de detectar, como el enganche de remolque o la tapa de combustible.

Apple tiene protecciones integradas en el software AirTag para garantizar que los actores malintencionados puedan rastrear y espiar objetivos. Cuando alguien coloca un AirTag en un objetivo desprevenido, la víctima recibirá un ping informándole que alguien está tratando de rastrearlo.

A partir de ahí, sería muy fácil neutralizar el rastreador extranjero. Es decir, siempre que la víctima no ignore la notificación.

Los ladrones esperan que los conductores no noten los rastreadores y los eliminen. Si funciona, los ladrones tendrán la dirección de la casa de la víctima.

Ese es el papel pequeño pero vital que desempeñan los AirTags. Luego, los ladrones intentarán robar el vehículo al que han apuntado directamente de la casa del propietario.

La policía de York explica que los ladrones confían en los medios convencionales para robar los coches una vez que descubren sus domicilios. Entrarán en el automóvil con una herramienta como un destornillador.

Luego, usarán los puertos de diagnóstico a bordo para reprogramar el vehículo para que acepte una llave que trajeron con ellos. Después de eso, el automóvil arranca y los ladrones pueden irse con el automóvil. El seguimiento de AirTags no juega ningún otro papel en el proceso de robo real.

La Policía Regional de York aconseja a los propietarios de automóviles que empleen varias medidas para reducir el riesgo de que les roben el automóvil. Los conductores deben estacionar sus autos en garajes cerrados con llave cuando sea posible, ya que los ladrones generalmente roban los autos de las entradas.

Los propietarios de automóviles también deben usar un bloqueo de rueda e instalar un bloqueo en el puerto de datos para evitar alteraciones. Además, un sistema de vigilancia de calidad sería útil para registrar lo que le sucede al automóvil. El departamento de policía publicó videos en YouTube que mostraban clips de dichos sistemas de vigilancia (ver más abajo).

La policía también aconseja a los conductores que inspeccionen periódicamente sus dispositivos en busca de rastreadores como AirTags.

Lo que la policía no dice es que en realidad puede colocar rastreadores AirTag en el automóvil para poder rastrear el vehículo, al menos por un tiempo. Es probable que los propios ladrones bloqueen el rastreador cuando sus iPhones les hagan ping informándoles que están viajando con un rastreador extranjero, ese es el AirTag del propietario del automóvil.

Una vez más, Apple no puede ayudar a localizar el automóvil perdido, ya que no tiene acceso a los datos de ubicación para seguir rastreando el AirTag. Además, Apple no sabrá qué teléfonos usan los ladrones para rastrear los AirTags en los autos de destino.

Incluso si no usa productos Apple o AirTags, debe familiarizarse con el funcionamiento de la tecnología, para que pueda reconocer a los rastreadores y reaccionar cuando reciba notificaciones.

