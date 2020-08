La tienda digital de Nintendo en Europa tiene un nuevo e increíble producto

My Nintendo Store ahora cuenta con un nuevo producto exclusivo para la región de Europa que se suma a la lista de relacionado s con Animal Crossing: New Horizons, se trata de una bolsa reutilizable con el divertido diseño de Dodo Airlines, la aerolínea oficial que nos lleva a todo el mundo de Animal Crossing en Nintendo Switch.

Es posible adquirir esta genial bolsa de Animal Crossing: New Horizons a cambio de 400 Puntos platino, siempre y cuando se cumplan las siguientes las condiciones, ya que la producción es limitada.

Según lo publicado por Nintendo, puedes recibir la recompensa por primera vez con un código de recompensa, el cual tendrá una validez de 48 horas desde el momento en el que se realice el canje de los puntos por él.

Exclusiva bolsa reutilizable para Europa

El cuerpo de la bolsa está compuesto de poliéster, mientras que las asas son una combinación de poliéster y caucho; las dimensiones de la bolsa son 290 mm × 360 mm × 190 mm; mientras que las asas miden 60 mm × 180 mm.

Para poder obtener la bolsa reutilizable de Animal Crossing: New Horizons se puede utilizar el código de recompensa que se obtiene dentro del juego, siempre y cuando la dirección de envío esté en alguno de los países enlistados, también es importante tener en cuenta que no se puede realizar el pedidos desde My Nintendo Store con una cuenta infantil, ya que estas no disponen de dirección de correo electrónico registrada.

Increíble bolsa reutilizable de Animal Crossing: New Horizons exclusiva para Europa

Animal Crossing: New Horizons te acompañará siempre

A continuación se listan las páginas respectivas de cada ubicación de My Nintendo Store:

Alemania (En alemán)

Austria (En alemán)

Bélgica (En francés/neerlandés)

España (En español)

Francia (En francés)

Italia (En italiano)

Países Bajos (En neerlandés)

Portugal (En portugués)

Reino Unido (En inglés)

Suiza (En alemán/francés/italiano)

Si se encarga únicamente este artículo, deberán pagarse los siguientes gastos de envío:

Alemania 3.99 EUR

El resto de Europa* 6.99 EUR

* Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza.

Solo se puede adquirir una bolsa por persona en My Nintendo Store y no es posible combinar el código de esta recompensa con cupones de My Nintendo Store.

La bolsa de Animal Crossing se puede doblar para transportarla

TE PUEDE INTERESAR: Nintendo sufre una filtración, se muestran proyectos que nunca llegaron al SNES o N64

La producción es limitada, por lo que deberás apresurarte para obtener el código de recompensa antes de que se agoten, además será necesario contar con una tarjeta de crédito para poder realizar el pedido.