La tecnología vuelve a fallar, el autopilot del Model 3 de Tesla choca contra una patrulla

EL Autopilot del Tesla Model 3 sigue desatando polémica, de nuevo ocurrió un incidente que deja mal parada a Tesla, porque después de que Elon Musk afirma que su tecnología es autónoma ocurren estas situaciones.

Y no es que esté defectuoso el sistema del Autopilot, simplemente es que aún no es posible que la inteligencia artificial sustituya a un ser humano, aunque al parecer no falta mucho, y cargarle la culpa total al Autopilot es injusto, ya que el mismo vehículo al iniciar el piloto automático, indica que no es prudente dejar el vehículo sin atención, es decir, es un apoyo, no un vehículo autónomo.

Vehículo policial y Model 3 después del accidente

El percance ocurrió en Connecticut, Estados Unidos, un Tesla Model 3 se impactó con un vehículo policial en varias ocasiones, y lo peor de todo es que el Model 3 continuó su camino hasta que otro vehículo terminó por detener su marcha.

Tesla incluye instrucciones para el uso del Autopilot, e indica que no debe usarse sin supervisión del conductor

Después de lograr detener el Tesla, el oficial cuestionó al conductor, quien alegó haber estado atendiendo a su perro, el cual se encontraba en el asiento trasero mientras la función del Autopilot se encontraba activa, como ya hemos mencionado antes, no es un sistema totalmente autónomo y la empresa es enfática con ese tema.

Tesla aún no se pronuncia al respecto de esta situación, y aunque nadie resultó realmente herido tras los continuos impactos, es necesario recordar la importancia de concentrarse en lo que se está haciendo, más cuando hay vidas que dependen de nuestras acciones, como cuando conducimos.

El departamento de policía de Connecticut aprovechó el accidente del Model 3 para crear conciencia en los conductores con respecto a los vehículos semi autónomos, los cuales aún requieren de la atención del conductor.

Atopilot de Tesla no detectó el vehículo policial

"De acuerdo con la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras, aunque varios vehículos tienen algunas capacidades automatizadas, actualmente no hay vehículos a la venta que sean totalmente automáticos o autónomos. Independientemente de las capacidades de su vehículo, al operar uno se requiere toda su atención en todo momento para garantizar una conducción segura", se puede leer en el comunicado publicado después del incidente con el Tesla.



