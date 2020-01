La tecnología no sólo está pensada para los humanos, también para las mascotas

Actualmente podemos encontrar un sin fin de apps pensadas para nuestras mascotas, como es el caso de Tindog , la cual tiene distintas funciones, entre ellas está la posibilidad de buscar pareja para tu perrito o perrita, verás el perfil de los canes que también buscan pareja y podrás conversar con sus dueños e incluso llegar a concertar una cita para que se conozcan y puedan ser más que perriamigos.

Tindog

También existe una app muy similar a Instagram, la cual se llama Petzbe , en la que cada usuario tiene una galería con sus mejores fotos, con lo cual podrás socializar con otros perritos y conocer un poco más de ellos.

Apps para mascotas

Pero sin duda alguna es la combinación del dispositivo Tractive con su app, el cual podremos conocer la ubicación exacta de tu peludo amigo, este dispositivo está diseñado para ser usado por perros o gatos con un peso menor a 4 kilos y medio, se coloca en el collar y funciona como un GPS en tiempo real, además de contar con una luz LED.

Otra interesante app es Borrow My Doggy la cual básicamente se traduce como te presto mi perro, y aunque suene un tanto extraño, puede llevarnos a conocer a más personas que quieran vivir de cerca lo que es tener un perro, pero por diversas razones no puedan, o bien, para personas que quieren tener un perro pero no tienen idea de lo que implica tenerlo.

Borrow my Doggy

Por último tenemos un dispositivo que te permitirá estar al pendiente de tu mascota, tal como lo hacen los monitores para bebé, podrás observar y escuchar lo que hace tu mascota en tu ausencia, además podrás interactuar para llamarle la atención o simplemente que te escuche. Este monitor se llama Petcube y se puede controlar por medio de cualquier teléfono inteligente, te permitirá tomar fotos, video, grabar audio y también te notificará cuando lo programes.

