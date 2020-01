La tecnología es capaz de ESPIARNOS y debemos tener CUIDADO

Las nuevas tendencias de tecnología han dotado a distintos dispositivos con la inteligencia y / o capacidad de poder compartir lo que hacemos o decimos, como es el caso de los asistentes virtuales, muy específicamente el caso de Alexa, Siri o el Google Assistant, que cuentan con sus propios dispositivos para casa.

Portal de Facebook, acusado de espiar usuarios

Todo dispositivo que tenga capacidad para conectarse a internet ofrece este riesgos, televisiones que actualmente permiten hacer uso de comandos de voz o detectan movimiento para ser usadas con gestos, pueden vernos y escucharnos, pero sobre todo transmitir todo lo que ven y oyen, lo cual implica dejar la puerta abierta a nuestra intimidad.

Una empresa que se dedica a realizar investigaciones, llamada IDC revela que en todo el mundo se han vendido 815 millones de bocinas inteligentes, cámaras de seguridad y otros dispositivos a lo largo del 2019, lo que supone un incremento del 23% comparado con el 2018, la mayoría de estas adquisiciones fueron con la intención de hacer un regalo.

TVs, dispositivos y juguetes con internet, son un riesgo

En el caso de las bocinas inteligentes equipadas con asistentes virtuales como lo son Echo de Amazon y Google Home, ofrecen facilitarnos la vida y ahorrarnos tiempo, ya que en vez de que saques tu celular, y teclees cualquier búsqueda, la puedes sustituir por comandos de voz mientras realizas cualquier otra actividad que demande tu atención, y aquí es importante señalar que estos dispositivos cuentan con pantalla y cámara en el caso de los más equipados, lo que supone el mayor riesgo.

La escucha activa en estos dispositivos es constante, para que cuando se detecte el comando de voz específico se active el modo de interacción y así conectarse a los servidores remotos para poder llevar a cabo la tarea solicitada, aunque se supone que no hacen caso de las conversaciones que no incluyan comandos de voz, y que tienen opción para deshabilitar los micrófonos, no hay una forma real de saber que esto suceda.

Bocinas inteligentes

Resulta tan incierto el asunto, que las grabaciones de voz que se llegan a encontrar en los servidores, pueden contener conversaciones en segundo plano, y se pueden solicitar como evidencia para investigaciones y procesos judiciales, mientras que los modelos que cuenten con la posibilidad de videollamada, pueden hacer uso de la cámara sin avisar, por lo que se recomienda se desactiven o pongan frente a la pared cuando no estén en uso.

