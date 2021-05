La nueva función de Instagram que permite ocultar los "me gusta"

Luego de probar durante dos años esta función, Instagram por fin permite ocultar likes o "me gusta" en su aplicación, herramienta que ya debería estar disponible para todos los usuarios en el mundo.

De acuerdo con información del portal Sputnik, la red social propiedad de Facebook, ha habilitado una función que permite a los usuarios ocultar la cantidad de "me gusta" de sus publicaciones.

"A partir de hoy [26 de mayo], tendrá la opción de ocultar los recuentos de 'me gusta' en sus propias publicaciones, para que otros no puedan ver cuántos 'me gusta' obtienen sus publicaciones.

¿Cómo utilizar la nueva función de Instagram?

La nueva función es sencilla de activar.

Ahora con la nueva versión de la aplicación solo se puede esconder el número, es decir, tanto la persona que hace la publicación como sus seguidores podrán seguir viendo las demás cuentas que le han dado like.

“De esta manera, si lo desea, puede concentrarse en las fotos y los videos que se comparten, en lugar de en la cantidad de 'me gusta' que reciben las publicaciones", anunció la red en su blog.

Como te indicamos al inicio de este artículo de La Verdad Noticias, ahora los usuarios pueden habilitar esta función desde la configuración para que se aplique a todos los contenidos, incluso, antes de publicar el contenido en la red social.

Instagram realizó análisis previos

La función permite ocultar tus likes.

Antes de que la red social propiedad de Facebook lanzara de manera oficial esta nueva función, la compañía realizó en varios países meses de pruebas y de análisis de los comentarios recibidos.

Según los desarrolladores de Instagram, esta nueva función les da a sus usuarios más control sobre sus cuentas en la red social y se prevé que en las próximas semanas esta opción esté disponible en Facebook.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.