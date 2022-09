La nueva actualización de Dogecoin: ¿Qué trae?

¿Qué es Dogecoin?

Dogecoin (DOGE) es una de las criptomonedas más populares que existe. Empezó como una broma y ahora se ha convertido en un actor serio en el espacio de las criptomonedas. La capitalización de mercado de Dogecoin es de muchos millones de dólares, lo que la convierte en una de las mayores criptomonedas en circulación.

Dogecoin existe desde hace bastante tiempo y sigue operando como una de las criptomonedas más populares del mundo. Sin embargo, hay muchos inversores que no están seguros de sí deben invertir en la moneda Doge o no. Este artículo le ayudará a decidir si usted debe comprar o no comprar Dogecoin (DOGE).

Más seguridad

Dogecoin sigue añadiendo mejoras de seguridad. Con Dogecoin, puedes estar tranquilo sabiendo que tus monedas están protegidas con métodos avanzados de encriptación y tecnología blockchain. Dogecoin es una moneda digital descentralizada que permite realizar pagos instantáneos a cualquier persona del mundo. A diferencia de muchas otras criptomonedas, Dogecoin fue diseñado para ser rápido y utilizado en la plataforma web como moneda. La nueva actualización proporcionará una mayor seguridad y protección al utilizar Dogecoin.

¿Dónde comprar Dogecoin?

En KuCoin puedes comprar Doge es uno de los exchanges de criptomonedas más populares. Tiene una gran cantidad de pares de comercio, un buen soporte y una agradable interfaz de usuario. Puedes comprar Dogecoin aquí.

Para ello, es necesario registrarse en el sitio y vaya a la sección de depósito. Aquí, haga clic en la pestaña "Depósito" y selecciona "Doge" de la lista de criptomonedas. A continuación, verás la dirección de tu monedero donde puedes enviar tokens Doge a tu cuenta en Kucoin.

Además de Dogecoin, también puedes comerciar con otras criptomonedas populares como Bitcoin, Ethereum, Litecoin y muchas más en la plataforma de intercambio Kucoin.

Aumentará el precio de DOGE

En primer lugar, hay nuevas características que llegan a la red Dogecoin que definitivamente aumentarán su tasa de adopción por parte de usuarios y comerciantes por igual en todo el mundo. Además, esto también ayudará a aumentar la demanda de tokens DOGE de los inversores que creen en el potencial de crecimiento a largo plazo de esta criptomoneda.

La moneda se creó como una broma, pero ahora se utiliza para transacciones del mundo real y se ha convertido en una de las mayores criptomonedas por capitalización de mercado. Es una de esas monedas que ya hizo millonarios a muchos y empezó como una cuestión sin sentido en el mundo de las criptos, ahora se posiciona como las más importantes del mercado. Se espera que la cotización del Dogecoin empiece a subir con la actualización, pero hay que tener en cuenta el mercado bajista.

Cuidado con el mercado bajista

Doge puede subir de precio, pero con el mercado bajista que hay es posible que baje rápidamente y no alcance el máximo anterior con la actualización El mercado bajista es un momento en el que los inversores han perdido la confianza en el mercado y están vendiendo sus activos. Esto puede verse como algo bueno, porque se deshacen de sus activos a un precio más bajo que antes. Pero el mercado bajista puede ser peligroso para los inversores que no saben cómo manejarlo.

Lo más importante que hay que saber sobre el mercado bajista es que no siempre es una mala señal. Si estás invirtiendo en algo como Dogecoin (DOGE), entonces deberías estar bien siempre y cuando tu inversión haya sido rentable durante algún tiempo. Cuando llegue el mercado bajista, afectará a todo el mundo por igual, debes intentar ganar comprando abajo o haciendo short.

¿Comprar o no Dogecoin?

El mercado de las criptomonedas es muy volátil, con monedas y tokens que experimentan grandes oscilaciones de precio a diario. Esto hace que sea difícil saber si una moneda en particular está infravalorada o sobrevalorada en un momento dado. Lo más probable es que baje más, por ende, no se recomienda comprar ahora, sino después. Pero cada quien debe hacer su inversión a riesgo.