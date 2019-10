La mitad de los usuarios en México comparten su cuenta de streaming con otros

Estudios realizados revelan que los mexicanos pasan hasta cinco horas diarias viendo contenido en Netflix y es que no hay ninguna persona en nuestro país que no ame ver series y películas en streaming a través de esta plataforma.

Desafortunadamente para las compañías de contenido en streaming, esto no significa que su número de suscriptores incremente, ya que el compartir las cuentas de estos servicios se ha vuelto una costumbre en el país.

Pero no es ninguna novedad que todos los usuarios de estas plataformas de streaming tengan cuenta propia, pues se sabe que la mayoría de ellas las comparten con otras personas principalmente para reducir gastos.

The CIU ha revelado en un informe realizado en este año que el 49% de los usuarios de servicios de streaming en México comparte sus cuentas con otras personas; es decir, casi la mitad de usuarios de servicios de video on demand en México no cuenta con una suscripción propia, sino que comparten el costo con terceros.

Según la investigación, el 51% restante sí cuenta con una suscripción propia y a pesar de que el volumen de usuarios de las plataformas de streaming ha aumentado considerablemente, no significa que las ganancias de estas compañías también suban.

En otras noticias, Netflix ha dado a conocer que la posibilidad de prohibir que se compartan las contraseñas de la plataforma de sus usuarios con otras personas llegará muy pronto, esto con la finalidad de aumentar el número de suscriptores que pagan por el servicio y evitar que el precio de la suscripción mensual suba.

Netflix ha dicho que por el momento no tiene planes inmediatos de cambiar la forma en que funcionan las contraseñas compartidas, y aunque otras compañías con servicios de suscripción solucionan este problema ofreciendo cuentas para familia, tal parece que para la plataforma esta medida no es suficiente.