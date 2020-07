Las mejores Chromebooks de 2020: Guía comparativa

La mejor guía comparativa de las Chromebooks de 2020

Hemos revisado y calificado los mejores Chromebooks para que pueda encontrar el mejor valor en cualquier presupuesto. Nuestra guía del comprador lo ayudará a encontrar la computadora portátil o tableta Chrome OS perfecta.

Lenovo Chromebook C340 (11.6 ")

Características del Lenovo Chromebook C340 (11.6 ")

Pantalla táctil IPS de 11.6 pulgadas y 10 puntos

Tapa de aluminio, cuerpo de plástico.

Intel Celeron N4000

4-8 GB de RAM, 32-64 GB de almacenamiento

Duración de la batería de hasta 10 horas

Opciones de color rosa o plateado

Mientras que el C330 del año pasado escatimó en puertos, el Lenovo Chromebook C340 (también conocido como C340-11) presenta un puerto USB-A y USB-C en cada lado de la máquina, botones de volumen y encendido más grandes, y cambia el tamaño completo Ranura SD para una microSD más compacta y ampliamente utilizada. Este nuevo modelo también está programado para casi siete años de actualizaciones de Chrome OS.

Este Chromebook ha demostrado ser muy, muy popular en los cortos meses que ha estado disponible: Amazon rara vez puede mantener modelos de 64GB en existencia, especialmente la atractiva versión Sand Pink, y la mayoría de los otros minoristas se venden igual de rápido con los modelos de 32GB. Si puedes encontrar un C340-11, especialmente un modelo de 64 GB, no esperes demasiado: parpadea y desaparecerán.

El C340-11 ha estado fuera durante casi seis meses, y hasta ahora ha funcionado como una campeona, durando más de nueve horas con una sola carga y aguantando con más de una docena de pestañas abiertas. Los biseles alrededor de la pantalla son grandes, pero son útiles cuando cambia al modo tableta, y el teclado es fácil de escribir durante horas a la vez.

Fecha de vencimiento de la actualización automática: junio de 2026

ASUS Chromebook Flip C434

Características del ASUS Chromebook Flip C434

Pantalla táctil de 14 pulgadas y 1080p

Teclado iluminado

Trackpad grande

Biseles superfinos

Duración de la batería de hasta 10 horas

Construcción delgada de aluminio

El Chromebook Flip C434 es esencialmente un Chromebook de 14 pulgadas en una carcasa de 13 pulgadas, que le ofrece una pantalla más grande sin dejar de ser portátil. Entre su construcción delgada y sólida, excelente duración de la batería y opciones para una mayor RAM y almacenamiento, el C434 es una Chromebook que puede hacerlo todo. Una de las pocas Chromebooks que ofrece un teclado retroiluminado, es perfecto para largas noches y oficinas oscuras.

Aunque 4GB ha sido más que suficiente para sesiones de 20 pestañas, la opción de 8GB de RAM es bienvenida. Desearía que los modelos de 128 GB estuvieran más accesibles, pero 64 GB es más que suficiente para sobrevivir. Agrega un elegante cuerpo de aluminio, y obtendrás una computadora portátil de 14 pulgadas que es solo un poco más larga que mi controlador diario C330 de 11.6 pulgadas y brilla intensamente gracias a su acabado "Spangle Silver".

Fecha de vencimiento de la actualización automática: junio de 2026

Lenovo Chromebook Flex 5

Características del Lenovo Chromebook Flex 5

Pantalla táctil de 13.3 pulgadas y 1080p

Un poco más grande que el C340-11

4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento

Compatibilidad con USI Stylus

Teclado cómodo y retroiluminado

Altavoces ruidosos hacia arriba

Si tu próxima computadora portátil está aquí para trabajar arduamente (y jugar más duro), consulte nuestra Mejor Chromebook para empresas, la Lenovo Chromebook Flex 5. Esta computadora portátil comparte gran parte de su diseño y sensación con nuestra mejor elección, la Lenovo C340-11, y de hecho es apenas una pulgada más grande a pesar de tener una pantalla que es 1.7 pulgadas más amplia.

Los biseles alrededor de la pantalla de 1080p del Flex 5 son bastante delgados, lo suficiente para que puedas agarrarlos al cambiar entre los modos de computadora portátil, soporte y tableta. Eso significa que obtendrás una computadora portátil compacta con una pantalla lo suficientemente grande como para una detección dividida bastante cómoda. También obtendrás un teclado retroiluminado que es tan cómodo como el teclado en el C340-11, y sentado a cada lado del teclado hay bocinas que sonarán agradables y fuertes (aunque un poco pequeñas cuando comience a sonar).

Lenovo menciona una versión del Flex 5 con un procesador Celeron en su hoja de especificaciones, pero el único modelo que he visto a la venta usa el 10th Gen i3, lo cual es genial porque ese es el modelo que recomiendo obtener. Si bien los procesadores Celeron son excelentes para Chromebooks más pequeñas que son solo para tareas ligeras, para los negocios recomiendo derrochar en el i3. No es que realmente puedas llamarlo derroche cuando el Flex 5 tiene un precio tan competitivo: ¡es menos costosa que muchos Chromebooks de 11 pulgadas!

Fecha de vencimiento de la actualización automática: junio de 2028

Google Pixelbook Go

Funciones de Google Pixelbook Go

Pantalla táctil brillante de 13.3 pulgadas

Cuerpo de magnesio premium

Hasta 12 horas de duración de la batería.

8-16 GB de RAM, 64-256 GB de almacenamiento

Hasta procesador Intel i7

Primero para nuevas funciones

Si bien el factor de forma 3:2 del Pixelbook original ciertamente tenía sus admiradores, me complace saber que Go usa una relación de proporción 16:9 mucho más sensible, que es mejor para la proyección dividida y mejor para las películas en vuelo . La Pixelbook Go no puede doblar al modo tableta como la Pixelbook, y la mayoría de las otras Chromebooks en el mercado, pero eso también significa que no necesitaba enormes biseles que se puedan agarrar alrededor de la pantalla, lo que le permite línea más delgada.

Otra mejora notable para la Go es un diseño más funcional que sigue siendo lujoso. Si bien el Pixelbook tenía esquinas afiladas y rectángulos planos, la Go tiene bordes redondeados y un fondo ondulado que aumenta el agarre y la estabilidad. La Pixelbook Go también tiene dos colores, rosa y negro, teclas silenciosas, y un cuerpo de magnesio liviano similar al utilizado por la línea Microsoft Surface.

Si vives para tener las últimas funciones, Pixelbook Go es para ti porque, como Chromebook de la marca Google, esta bebé brillante obtiene todos los juguetes nuevos antes que los demás, especialmente una vez que esperas en los canales Beta o Dev. También querrás invertir en algunos concentradores USB-C, ya que Pixelbook Go solo tiene tres puertos: un puerto USB-C a cada lado de la computadora portátil y un conector para auriculares.

Fecha de vencimiento de la actualización automática: junio de 2026

ASUS Chromebook Flip C214

Características del ASUS Chromebook Flip C214

Pantalla táctil duradera de 11.6 pulgadas

Mil-STD-810G robusto 2 en 1

Hasta 12 horas de duración de la batería.

4 GB de RAM, 32 GB de almacenamiento

Teclado resistente a derrames

Modelo de stylus incorporado disponible

La ASUS Chromebook Flip C214 de 11.6 pulgadas se pliega completamente en modo tableta con una bisagra de aleación de zinc de alta resistencia que no debe desgastarse sin importar cuánta rudeza le apliquen. Con un teclado canalizado y resistente a derrames, si las turbulencias durante el vuelo envían tu Coca-Cola o café a través de tu Chromebook, no tendrás que pagar una nueva.

Este modelo actualizado también moverá la cámara secundaria desde la parte superior del teclado a la esquina inferior derecha, colocándola en la parte superior derecha cuando la Chromebook esté en modo tableta, pero también la hará más propenso a la acumulación de grasa, ya que se ubicará cerca de la palma del usuario. Si pudiera hacer una sugerencia: toma la versión con el lápiz. Es ideal para dibujar en aplicaciones de arte, o desplazarse por fanfiction en la cama, que es para lo que la uso con más frecuencia.

Fecha de vencimiento de la actualización automática: junio de 2026

Precio mínimo: $ 420 USD (aproximados a la fecha de la publicación)

Precio máximo: $ 480 USD (aproximados a la fecha de la publicación)

Lenovo Chromebook Duet

Características de Lenovo Chromebook Duet

Pantalla táctil de 10.1 pulgadas y 1080p

Viene con soporte y teclado

La batería dura más de 12 horas.

4 GB de RAM, 64-128 GB de almacenamiento

Tableta adecuada de Chrome OS

Ocho años de actualizaciones de Chrome OS

Lenovo debutó por primera vez con la Duet en el CES y nos dio la esperanza de que finalmente pudiéramos ver una tableta Chromebook bien hecha. La Duet tiene una batería que sigue y sigue, especialmente si solo estás leyendo y haciendo juegos casuales como yo, y la pantalla es agradable y brillante para videos y cómics. El teclado desmontable puede sentirse apretado si lo usas durante horas y horas, pero como dispositivo complementario o computadora de sofá, la Duet es perfecta.

Desde el día en que se abrieron los pedidos anticipados, la Duet ha sido muy, muy difícil de encontrar en stock, por lo que si esta parece ser la Chromebook para ti, querrás consultarlo antes y a menudo para ver si el stock acaba de actualizarse. Vale la pena esperar una tableta Chromebook que sea asequible, confiable y con todos los accesorios listos para usar, ya que aprendió de los errores de Google Pixel Slate.

Fecha de vencimiento de la actualización automática: junio de 2028

Acer Chromebook Spin 713

Características del Acer Chromebook Spin 713

Vibrante pantalla táctil 2K de 13.5 pulgadas

Procesador Beefy 10th Gen i3-i7

Teclado retroiluminado receptivo

8-16 GB de RAM, 128-256 GB de almacenamiento

Muy potente 2 en 1

Puertos USB-A y HDMI

Al igual que la Acer Spin 13 anterior, la Acer Chromebook Spin 713 es una de las Chromebooks más potentes que no solo se exagera por completo en términos de precio. El Proyecto Athena es un programa establecido por Intel que trabaja con fabricantes para producir computadoras portátiles que serán rápidas, potentes y confiables. Entonces, como Project Athena Chromebook, existe una expectativa de velocidad y potencia que el Spin 713 ofrece absolutamente.

Incluso con docenas de pestañas abiertas y un par de aplicaciones de Android, esta Chromebook sigue funcionando, aunque el ventilador puede funcionar de vez en cuando; sí, un Intel Core i3, i5 o i7 requiere un ventilador para mantenerse fresco una vez que realmente esté en marcha. La parte inferior de la computadora portátil no se calienta demasiado, por lo que aún puedes usarla en tu regazo con bastante facilidad, pero escuchará el ventilador de vez en cuando.

Acer diferenció la Chromebook Spin 713 de las dos primeras Chromebook Project Athena de dos maneras. En primer lugar, en realidad tiene más que los puertos USB-C; hay un puerto USB-A y un puerto HDMI en el 713, lo que significa que no está buscando un concentrador USB-C de inmediato. En segundo lugar, si bien hay algunas configuraciones más costosas si deseas un i7, el modelo estándar i5 / 8GB / 128GB es un precio completamente razonable.

Fecha de vencimiento de la actualización automática: junio de 2028

Lenovo Chromebook C340 (15.6 ")

Características del Lenovo Chromebook C340 (15.6 ")

Pantalla táctil de 15.6 pulgadas y 1080p

Procesador Intel Gold o i3

Teclado completo con teclado numérico

4 GB de RAM, 32-64 GB de almacenamiento

Buena configuración de puerto

Enorme 2 en 1 para medios

Si recuerdas en la parte superior de nuestra lista, el Lenovo C330 es un caballo de batalla confiable y asequible que me encanta, y Lenovo trajo la misma experiencia de caballo de batalla accesible a un factor de forma más grande con el Lenovo C340 de 15.6 pulgadas, también conocido como C340- 15.

Puede que no tenga una pantalla 4K como la Lenovo C630, pero es significativamente menos costosa y tiene un diseño más duradero y agradable en la mano. Es posible que el C340-15 solo tenga hasta 64 GB de almacenamiento, por favor, hazte un favor y obtén el modelo i3 / 64GB, pero también tiene una ranura para tarjeta microSD para que puedas cargar películas en ese vuelo a través del país . Su batería de 56kWh puede durar 10 horas, el tiempo suficiente para ver las tres películas de Lord of the Rings (teatral, no de edición extendida) antes de necesitar encontrar un cargador USB-C.

Otra hermosa adición al C340-15 es la adición de un teclado numérico al teclado, que es una adición maravillosa para aquellos de nosotros que preferimos bloquear una Chromebook con PIN o necesitamos ingresar muchos números y calificaciones. Es una pequeña mejora, pero tiene un gran impacto.

Precio mínimo: $ 300 USD (aproximados a la fecha de la publicación)

Precio máximo: $ 350 USD (aproximados a la fecha de la publicación)

Fecha de vencimiento de la actualización automática: junio de 2025

Chromebook Samsung Galaxy

Funciones del Chromebook Samsung Galaxy

Pantalla táctil 4K de 13.3 pulgadas

Teclado retroiluminado con sensor de huellas dactilares

Proyecto Athena certificado

Biseles superfinos

8 GB de RAM, 256 GB de SSD

Estilo distintivo y vibrante

Las Chromebook con pantallas 4K siguen siendo un grupo relativamente pequeño y elitista, y si quieres una Chromebook 4K que sea realmente lo suficientemente ligera como para llevarla todo el día sin tener que gastar un mes de alquiler completo, la última y mejor Chromebook de Samsung es la adecuada para ti. La Galaxy Chromebook presenta una pantalla 4K, un procesador i5 de 10a generación, 8GB de RAM y un SSD de 256GB. Esta es el anillo de bronce, amigos.

Como Project Athena Chromebook, es potente y segura, y ofrece un sensor de huellas digitales en la esquina superior derecha del teclado y el sistema de espacio aislado de Chrome OS para aplicaciones. El Galaxy también viene con un lápiz incorporado sensible a la presión, similar a los que encontramos en la serie Note, y es una 2 en 1 para que puedas convertirla en una tableta de dibujo o apoyarla en la cama para un maratón de películas

La única desventaja de la Galaxy Chromebook, aparte de su precio, es que su perfil delgado significa que la parte inferior del Chromebook puede calentarse un poco durante las sesiones intensivas. La batería también es un poco más baja de lo que esperaríamos, pero Google y Samsung están trabajando en algunas optimizaciones para ayudarla a recuperar las 8 horas que esperamos de una Chromebook.

Fecha de vencimiento de la actualización automática: junio de 2028

Acer Chromebook 715

Características del Acer Chromebook 715

Pantalla táctil IPS de 15.6 pulgadas y 1080p

Hasta 12 horas de duración de la batería.

Teclado completo con teclado numérico

4 GB de RAM, 32-128 GB de almacenamiento

Calidad de construcción sólida

Intel i3 de 8.a generación

Si bien la Acer Chromebook 715 está "bien" en algunas áreas: la pantalla es adecuada pero no estelar, los altavoces son pequeños a veces, se agrega a una opción confiable si deseas una pantalla grande pero no un gran precio. No hay muchas Chromebooks de 15 pulgadas en este rango de precios en estos días, incluso menos con pantallas táctiles, por lo que eso ayuda a que el 715 sin imposición general se destaque en la abarrotada línea de Chromebook que Acer sigue produciendo.

Como dicen, "la belleza está dentro", y la potencia debajo del modesto chasis de aluminio es lo que debería atraerla al Acer 715. El Intel i3 es un potente procesador perfecto para profesionales y usuarios avanzados. Desearía que fuese compatible con 8 GB de RAM, pero 4 GB han sido suficientes en mi tiempo limitado con mi modelo de revisión hasta ahora. Al igual que el Lenovo C340-15, el 715 viene con un Numpad en su teclado, otro beneficio para los que hacen números y los maestros con docenas de calificaciones para ingresar.

Fecha de vencimiento de la actualización automática: noviembre de 2025

Resumen: hay una Chromebook para todos

Las Chromebooks pueden ser consideradas solo para estudiantes y asalariados. Aún así, realmente hay una Chromebook para todos en estos días, ya sea que solo estés navegando por correo electrónico y redes sociales o estés instalando las aplicaciones de Linux y codificando IDEs. Con Stadia en el horizonte, los juegos en una Chromebook también estarán aquí pronto. Si bien hay muchos grandes fabricantes de Chromebook por ahí, los modelos de Lenovo y ASUS parecen ser más rudas y duran más que la competencia, aunque Samsung, Dell y HP pueden fabricar algunas Chromebooks bastante premium cuando se lo proponen.

Cómo elegir la mejor Chromebook

Elegir tu Chromebook es ligeramente diferente a elegir una computadora portátil con Windows o Mac debido a la naturaleza estandarizada y centrada en la nube de Chrome OS. Debido a que Google controla la apariencia del software y el cronograma de actualización para cada modelo de Chromebook, un Chromebook construido por Lenovo debería actuar igual que una Chromebook de Dell o Samsung. ¿Entonces qué significa eso?

Significa que puedes concentrarte un poco menos en esas especificaciones principales y centrarte más en lo que deseas hacer con la máquina que elijas. Este proceso puede parecer un poco fuera de servicio, pero confía en mí en este caso:

1. Obtén una con pantalla táctil: una 2 en 1 si puedes

Las pantallas táctiles pueden ser un lujo para otros sistemas portátiles, pero en Chromebooks, lo considero un requisito. La optimización táctil de Chrome OS mejora cada mes, y dado que la mayoría de las aplicaciones de Android que las Chromebooks pueden instalar a través de Google Play están optimizadas para el tacto, ¡date el gusto de usar un modelo de pantalla táctil!

Los modelos de pantalla táctil generalmente no son mucho más caras para las Chromebooks en 2019, muchos modelos de Chromebook ni siquiera se molestan con versiones sin pantalla táctil en estos días, pero si ves una Chromebook que dice que no es táctil, aléjate y no lo hagas. Es hermoso poder tocar la pantalla al desplazarse por Amazon, y después de jugar Solitario en una pantalla táctil, nunca volverás a usar un mouse.

Esa pantalla táctil es aún más útil en 2 en 1, el mejor factor de forma que he visto para Chromebooks hasta ahora. Ser capaz de apuntalar tu Chromebook en modo tienda para una película, o plegar en modo Tableta para navegar en la cama mientras estás con gripe es increíble, pero tener una bisagra de 360 grados también es excelente para la productividad diaria. Puedes doblar tu Chromebook a más ángulos cuando trabajes en oficinas incómodamente iluminadas con un resplandor de luz extraño o apoyado en tu regazo en un juego de pelota porque no olvidaste esos informes de gastos trimestrales que debían presentarse mañana y te niega a omitir el juego por eso.

2. Decide las otras características que deseas

Chrome OS es casi completamente el mismo en todos los dispositivos desde una perspectiva de software, lo que significa que las características destacadas del hardware se vuelven primordiales, y descubrir cuáles de esas características deseas o necesitas en una máquina puede ayudar a reducir el campo y llevarlo a tu Chromebook perfecto.

Como mencionamos anteriormente, deseas una Chromebook con pantalla táctil, una 2 en 1 si puede balancearse, pero si tiendes a mirar muchas películas, es posible que desees una pantalla de alta calidad o altavoces frontales potentes.

Si estás buscando ser más productivo con una multitud de pestañas abiertas y múltiples ventanas, es posible que desees una pantalla 3:2 que sea más adecuada para la detección dividida y una configuración de procesador / memoria más potente. Los usuarios con mentalidad de productividad también deben prestar especial atención a las configuraciones de puertos en sus posibles Chromebooks, ya que USB-C comienza a reemplazar la mayoría de los otros puertos en Chromebooks más premium como Pixelbook, mientras que los modelos con conexión a tierra mantienen los puertos USB-A junto con el nuevo USB-C puertos de carga.

Las familias con niños más pequeños, o los viajeros que son propensos a resbalones, derrames y accidentes, pueden desear mirar el creciente número de Chromebooks con durabilidad militar MIL-STD 810G o teclados resistentes a derrames.

3. Elige la que mejor se adapte a tus necesidades

Las Chromebook vienen en una variedad de tamaños, pero tienden a gravitar a cuatro tamaños en general:

Los modelos de 11.6 pulgadas son portátiles y asequibles. En su tamaño más pequeño, sus pantallas pueden verse bien, incluso si tienen una resolución nativa de menos de 1080p, aunque la resolución de la pantalla se maneja de manera un poco diferente en Chrome OS; llegaremos a eso un poco más tarde. Dependiendo de los biseles en la pantalla, los Chromebooks de 11.6 pulgadas pueden tener teclas de tamaño completo o teclas ligeramente reducidas, aunque la mayoría de los fabricantes usan teclas de tamaño completo en los modelos de 11.6 pulgadas.

Los modelos de 12.3-12.5 pulgadas se están volviendo cada vez más populares, especialmente con los desmontables y 2 en 1 como el HP Chromebook X2, la línea Surface Pro de Microsoft y la Google Pixel Slate. Estos modelos a menudo tienen una relación de aspecto de 3:2, lo que las hace más útiles para las ventanas de pantalla dividida, la multitarea y las aplicaciones de boceto / fotografía.

Los modelos de 14 pulgadas se ubican en el margen alto para la categoría portátil. Aún así, con biseles delgados e ingeniería adecuada, estos pueden ser casi tan portátiles y manejables como las computadoras portátiles de 13 pulgadas con una duración de la batería de 7-9 horas. Si necesitas mostrar tu texto con una fuente más grande, y si, Chrome OS tiene una escala de fuente separada independiente del zoom de la pantalla, un modelo de 14 pulgadas es tu mejor opción para una Chromebook productiva que no cansará tus ojos, especialmente Como la mayoría de los modelos de 14 pulgadas comienzan en 1080p.

Los modelos de 15.6 pulgadas están hechas para escritorios y mesas de comedor. Con amor me refiero a estos como LINO, una computadora portátil solo de nombre, porque si bien puedes meterlas en mochilas portátiles más grandes para unas vacaciones, estas Chromebooks no están hechas para regazos y mesas de bandejas, están hechas para un entorno de oficina estándar donde generalmente conviven en paz. Estas computadoras portátiles más grandes son excelentes para la productividad porque puedes ver más a la vez, pero tienden a tener una vida útil de la batería más corta y pesos más altos.

En general, cuanto más grande sea el tamaño de tu Chromebook, más cabe en la pantalla, pero también será menos portátil y tendrá una duración de batería menor. Cuanto más pequeño sea, menos pesado y (generalmente) menos costosa será. Aún así, los modelos más pequeños también pueden sufrir pantallas de menor resolución, aunque el zoom de la pantalla de Chrome OS y los ajustes de fuente pueden compensarlo un poco.

4. Memoria y almacenamiento: ¿qué es lo que realmente necesitas?

RAM - Memoria de acceso aleatorio - es una especificación crítica para computadoras de todos los tamaños y formas, desde teléfonos y tabletas hasta computadoras de escritorio y portátiles. Los procesadores de su computadora lo usan para mantener sus pestañas, aplicaciones actuales y ejecutar los comandos, clics y operaciones que hacen que su Chromebook funcione.

Entonces, ¿cuánta RAM necesito? 4 GB de RAM en una Chromebook está bien hoy. 8 GB es mejor, y las Chromebooks de gama alta pueden venir con 16 GB o más, pero 4 GB de RAM son más que suficientes para ejecutar Chrome OS con un par de aplicaciones y una docena de pestañas de Chrome.

Si eres un usuario de Windows desde hace mucho tiempo, o un usuario de computadora de cualquier tipo desde hace mucho tiempo, mirar el almacenamiento en la mayoría de las Chromebooks parecerá confuso al principio porque no parecerá lo suficiente. Chrome OS se basa en el almacenamiento en la nube (Google Drive está integrado directamente en la aplicación Archivos), pero el almacenamiento local sigue siendo esencial para cosas como las aplicaciones de Android de Google Play, documentos sin conexión y música / películas descargadas para esos horribles vuelos sin Wi-Fi.

También puedes expandir el almacenamiento en muchas Chromebooks con una tarjeta SD o microSD, pero para empezar no hay nada mejor que el almacenamiento local adecuado. 32 GB de almacenamiento son viables, pero recomendaría ir con un modelo con al menos 64 GB de almacenamiento. Encontrar 128 GB o más generalmente está reservado para Chromebooks premium con etiquetas de precio más altas, pero las Chromebooks de 64 GB están bastante disponibles y ofrecen almacenamiento más que suficiente para algunas sincronizaciones sin conexión de Drive y entretenimiento de emergencia.

5. ¡Siempre verifica la fecha de vencimiento!

Chrome OS es desarrollado, administrado y actualizado por Google para todas las Chromebooks, pero Google no quiere quedarse atascado y admite todos los conjuntos de chips y controladores de presupuesto aleatorio para siempre, por lo que cada Chromebook tiene una vida útil y una fecha de vencimiento, al igual que la leche en tu nevera! Esta es la fecha de caducidad de la actualización automática, y se puede encontrar para cada modelo y debes consultar a menudo mientras compras Chromebooks.

Ahora, una Chromebook no se convierte en una calabaza en su fecha AUE, suponiendo que tu Chromebook dure de tres a seis años hasta esa fecha, pero deja de recibir esas actualizaciones del sistema que cada Chromebook recibe cada cuatro a seis semanas que contienen correcciones de errores, seguridad parches y nuevas características. Si tu Chromebook todavía se ejecuta decentemente en ese momento, eres un campeón, y con un poco de conocimiento, puedes reformatearlo para ejecutar una de una docena de distribuciones de Linux.

Dicho esto, de cuatro a seis años es mucho tiempo para cualquier computadora portátil y lo más probable es que la tuya se demore mucho en ese momento, pero ahora, cuando compres, siempre revisa la AUE para ver cuánto tiempo tu Chromebook recibirá actualizaciones. Algunas Chromebooks tienen una vida útil más corta que otras si están construidas en la misma plataforma que una Chromebook anterior: AUE se basa en la plataforma de hardware, no en el modelo individual, por lo que muchas Chromebooks tienen las mismas fechas de AUE, así que es algo que tu ' Siempre querrás verificar antes de comprar, incluso si el modelo en sí es nuevo.

¿Qué es Chrome OS?

Las Chromebook ejecutan Chrome OS, la versión de Chromium OS administrada por Google, una distribución gratuita de Linux que es de código abierto, ligera y centrada en la web. Chrome OS no le permite instalar aplicaciones y programas regulares como lo haría en las PC con Windows; en cambio, las Chromebook dependen de aplicaciones basadas en la web, aplicaciones de Android instaladas y administradas a través de Google Play y aplicaciones de Linux, que se están implementando lentamente en más y más modelos de Chromebook.

La mayor fortaleza de Chrome OS radica en su estabilidad y confiabilidad livianas. En las computadoras con especificaciones que apenas admiten otros sistemas operativos, Chrome OS funciona de manera adecuada y, a menudo, excelente, lo que significa que para las computadoras portátiles de gama baja, ¡las Chromebooks gobiernan! Dicho esto, Chrome puede aprovechar los componentes más potentes disponibles, desde procesadores multinúcleo de última generación hasta pantallas 4K, para crear una experiencia premium súper suave y súper potente.

Chrome OS está diseñado en gran parte para la educación y la empresa, lo que significa que el sistema es difícil de romper, fácil de administrar: todas las actualizaciones se manejan en segundo plano por el propio sistema y maravillosamente seguro, con un programa de recompensas lucrativo , incluida una enorme recompensa permanente para cualquiera que encuentre formas de comprometer Chrome OS en su modo de invitado bloqueado extra.

En resumen, Chrome OS es un sistema liviano de alta seguridad que es ideal para usuarios con cualquier nivel de conocimientos técnicos. Las Chromebook son lo suficientemente fáciles de usar para los niños en edad escolar y lo suficientemente potentes para los grandes empresarios, lo que significa que son excelentes para todos los que no necesitan programas de alta intensidad específicos del sistema, como editores de video, renderizado CAD y juegos de PC, e incluso pronto llegará a Chromebooks con Stadia.

¿Cuáles son las mejores Chromebooks para estudiantes?

Para los estudiantes, y los usuarios más jóvenes en general, querrás buscar una máquina resistente de tamaño portátil. Las Chromebooks de 11.6 pulgadas son tabletas Chromebook de 10 pulgadas que dominan el espacio, con especificaciones un poco más antiguas / más bajas para ayudar a compensar sus robustos requisitos y precios despiadados.

Debería consultar nuestro resumen completo de las mejores Chromebooks para estudiantes, pero estos son nuestros favoritos:

ASUS Chromebook Flip C214

Este nuevo modelo mejora el C213 en casi todos los sentidos: la cámara secundaria está en una mejor posición, el cuerpo robusto es ligeramente más delgado y el rendimiento y la batería siguen siendo sólidos como una roca.

Dell Chromebook 3100 2-en-1

Dos puertos USB-A y USB-C, un cuerpo resistente y un teclado que puede soportar 12 onzas de líquido, y las configuraciones disponibles para 8 GB de RAM o 64 GB de almacenamiento hacen de esta una Chromebook más costosa, pero diseñada para durar. Sin embargo, Dell lo ha retrasado durante el Día de Acción de Gracias ...

Lenovo Chromebook Duet

Para los usuarios más jóvenes que consumen más contenido que escribirlo, esta tableta Chromebook con su teclado desmontable es perfecta para ver videos, dibujar aplicaciones de arte y facilitar a los niños el sistema operativo Chrome antes de que comiencen a usar Chromebooks normales en la escuela.

Lenovo Chromebook C340-11

Esta Chromebook no tiene la misma calificación resistente que el resto de estas Chromebooks con mentalidad educativa, pero tiene un precio más bajo y un aspecto más brillante.

Acer Chromebook 715

¿Tu hijo prefiere una pantalla más grande para dividir su tarea y Twitch? Esta Chromebook ofrece una gran pantalla táctil con un teclado numérico para ingresar fácilmente las respuestas matemáticas.

Una vez que tengas tus prioridades claras y elijas la Chromebook que sea perfecta para ti, estarás listo para ingresar a un nuevo mundo de computación ligera y segura con la productividad práctica de las aplicaciones Chrome y Android de Google Play. ¡Bienvenido al club y disfruta!