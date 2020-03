La lucha de Google e IBM, por la supremacía cuántica| n.l.heimerl

Google e IBM se han enfrascado en un aguerra por desarrollar la computadora cuántica que tenga un mejor desempeño, por su parte IBM emplea cubits ajustables, mismos que se consideran mucho más fiables, y permiten duplicar el volumen cuántico, mientras que Google hace uso de cubits más rápidos y frecuencia fija, y busca con desesperación la supremacía cuántica, y aunque cada una de las empresas tiene sus pros y contras, lo cierto es que no se ve un final cercano a esta competencia.

Computadora cuántica de Google

Al finalizar septiembre del año pasado, Google hizo público que uno de esos chips, al que se le denomina Sycamore, fue el primero en demostrar la “supremacía cuántica” al llevar a cabo una tarea que una máquina convencional no podría lograr, Sycamore haciendo uso de 53 cúbits, pudo realizar un cálculo en tan solo unos minutos y que según Google, ni siquiera la actual supercomputadora más poderosa del mundo, llamada Summit, hubiera podido lograr en menos de 10 mil años, por lo que Google lo anunció como un avance sin precedentes, equiparable al lanzamiento del Sputnik 1 o con el primer vuelo de los hermanos Wright, incluso mencionó que a raíz de esta hazaña, el Summit se podrá considerar en poco tiempo como un simple ábaco.

Por su parte, IBM publicó un informe en donde explicaba el porqué Google estaba equivocado en los resultados que expuso sobre su chip Sycamore, y es que IBM asegura que Summit no hubiera tardado milenios en llevar a cabo el cálculo, y sólo le hubiera tomado unos cuantos días en lograrlo.

Computadoras cuánticas y chips

Chip Sycomore de Google

Al llevar a cabo esta disputa, sólo se puede llegar a una conclusión, y es que aunque IBM estuviera en lo correcto, el chip de Google realizó la tarea mil veces más rápido que Summit, por lo que tratar de quitar mérito en ello resulta infantil, por tener distintas metas en mente.

Pero es importante aclarar que lo que pelea IBM es que el experimento realizado por Google realmente no tiene la importancia que éste gritó a los cuatro vientos, ya que el cálculo carece de sentido, ya que las computadoras cuánticas no necesariamente son más rápidas que las convencionales, es que funcionan diferente, es decir, para algunas tareas pueden ser mucho más veloces, pero no para todas.

La premisa es que se requiere distinto software para las cuánticas, y para que fuera posible hacer una comparación, sería necesario un programa convencional que simule al cuántico, y es aquí donde entra el experimento de Google, el cual se llevó a cabo por medio de una prueba evaluativa de comparación a la que se le denomina “muestra de circuito cuántico aleatorio”.

Laboratorio de computación cuántica de Google

Esta prueba trata de generar millones de números aleatorios con pequeñas variaciones estadísticas, las cuales son representativas del algoritmo cuántico, con lo cual, Google simuló partes de esta muestra en sus granjas de servidores y esta prueba también la realizó Summit, mientras que a Sycamore le llevó 200 segundos, los investigadores de Google aseguran que a Summit le hubiera llevado unos 10 mil años.