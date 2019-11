La inteligencia artificial podría destruirnos por accidente, aquí te decimos cómo

De acuerdo a un nuevo libro, no debe preocuparnos que lás máquinas tomen conciencia de sí mismo y se pongan en contra de los seres humanos, lo que verdaderamente debe preocuparnos es que los robots lleguen a ser tan buenas persiguiendo los objetivos que les plantamos, que acabemos siendo aniquilados inadvertidamente al fijarles tareas equivocadas.

El profesor de la Universidad de California en Berkeley, Stuart Russell, es el autor de Human Compatible: Al and the Problem of Control ("Compatible con humanos: la IA y el problema del control") y también un experto en los avances que el aprendizaje automático ha hecho posibles.

"El meme de Hollywood siempre consiste en la máquina que espontáneamente toma conciencia de sí misma y luego decide que odia a los seres humanos y quiere matarnos a todos", declaró a la BBC.

Aunque las máquinas no tienen sentimientos humanos, entonces "es completamente equivocado preocuparse por eso".

"No es realmente la conciencia maligna, sino su capacidad la que tiene que preocuparnos, solo su capacidad de alcanzar un objetivo mal especificado por nosotros".

Durante una entrevista con el programa Today de la BBC, el experto mencionó un ejemplo hipotético de la amenaza real que, desde su perspectiva, la IA podría significar.

Pon en tu imaginación que contamos con un poderoso sistema de IA que tiene la capacidad de controlar el clima del planeta y que deseamos usarlo para devolver los niveles de CO2 en nuestra atmósfera a la época preindustrial.

La inteligencia artificial podría destruirnos por accidente, aquí te decimos cómo

"El sistema descubre que la forma más fácil de hacerlo es deshacerse de todos los seres humanos , porque ellos son los que están produciendo todo este dióxido de carbono en primer lugar", indicó Russell.

"Y podrías decir, bueno, puedes hacer lo que quieras, pero no puedes deshacerte de los seres humanos. Entonces ¿qué hace el sistema? Simplemente nos convence de tener menos hijos hasta que no queden seres humanos".

El ejemplo funciona para destacar los riesgos asociados a que la inteligencia artificial tome acciones bajo instrucciones en las que los humanos no hemos pensado.

La mayoría de los sistemas actuales de IA cuentan con aplicaciones "débiles", creadas especialmente para hacerse cargo de un problema bien especificado en un área, de acuerdo al Centro para el Estudio del Riesgo Existencia, de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido.

Un tiempo especial para este campo llegó en 1997, cuando la computadora Deep Blue venció al campeón mundial de ajedrez, Garry Kasparov, en un torneo de seis partidas.

Aunque pese a la hazaña, Deep Blue fue creado por humanos específicamente para jugar al ajedrez y no podría hacer nada con un juego de damas.

Este no es lo que pasa con los avances posteriores en inteligenica artificial. El software AlphaGo Zero, por ejemplo, llegó a un nivel de rendimiento sobrehumano luego de solo tres días de jugar Go contra sí mismo.

Utilizando el aprendizaje profundo, un método de aprendizaje automático que usa redes neuronales artificiales, AphaGo Zero necesitó de mucha menos programación humana y fue un muy buen jugador de Go, ajedrez y shōgi.

Resultó totalmente autodidacta, de una forma, quizás, alarmante.

"A medida que un sistema de inteligencia artificial se vuelva más poderoso y más general, podría volverse súper inteligente, superior al rendimiento humano en muchos o casi todos los dominios ", señala el Centro de Riesgo Existencial.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Filtrado! Este es el móvil plegable Motorola Razr que ha levantado expectativas