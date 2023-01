La función de Spotify que la posiciona sobre otras apps de streaming musical

Hoy en día existen diversas plataformas de consumo de streaming musical, tales como lo son YouTube Music, Apple Music, Amazon Music, entre otras, sin embargo, Spotify cuenta con una característica que la diferencia de las demás y a continuación cuál es y por qué.

Te estamos hablando nada más y nada menos que de Spotify Connect, pero… ¿Qué es eso? Spotify Connect es una función que permite reproducir música de la plataforma con alta calidad dependiendo del Wi-Fi, en dispositivos de sonido compatibles como un Chromecast, un altavoz inteligente, una consola de videojuego y más.

En otras palabras, ni siquiera tienes que tocar tu celular para poder conectarte y disfrutar de la música que quieras en el dispositivo en el que lo desees, del mismo modo, el volumen del mismo se ajustará, de manera que podrás tener tu celular un poco más libre para recibir llamadas o simplemente no agotarse su carga.

Cómo usar Spotify Connect

Cómo usar Spotify Connect

La Verdad Noticias te informa que, para usar Spotify Connect, lo único que necesitarás es un dispositivo extra en el que tengas descargada la aplicación de Spotify y que los dos se encuentren conectados a la misma red WiFi.

Al iniciar sesión en tu cuenta de Spotify verás la magia y notarás cómo puedes controlar la reproducción de un dispositivo desde otro, convirtiendo tu celular, por ejemplo, en un mando a distancia. ¿Qué te parece?

Te puede interesar: ¿Cómo usar Spotify en la web?

¿Cómo usar Spotify en mi Xbox?

¿Cómo usar Spotify en mi Xbox?

Si tu celular no tiene carga y no cuentas con una bocina inteligente conectada a Spotify para pedirle que ponga música, debes de saber que también puedes escuchar música a través de tu consola de Xbox, puesto que la app de Spotify es compatible con las consolas de Xbox Series X, Xbox Series S y Xbox One, razón por la que también podrás escuchar música mientras juegas.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!