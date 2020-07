La estafa masiva detrás de los resultados de búsqueda de Google

¿Las galletas de la fortuna son comida china? El sistema de inteligencia artificial de Google tiene hambre de descubrirlo. Los algoritmos de aprendizaje automático que impulsan la búsqueda en línea dependen de grandes cantidades de datos organizados para operar de manera efectiva. Pero la respuesta podría depender del lugar: las galletas de la fortuna, omnipresentes en los restaurantes de América del Norte, en realidad fueron inventadas en California, inspiradas en una galleta japonesa.

Por lo tanto, los motores de búsqueda estadounidenses podrían etiquetar las galletas de la fortuna como chinas, pero los buscadores en China no. Es por eso que Google, Facebook y otras corporaciones dependen de una gran fuerza global de trabajadores independientes remotos reclutados por contratistas externos para decirles a las máquinas cómo los locales le dan sentido de las cosas. Algunas de las compañías más grandes de la industria, como Appen, Leapforce y Lionsbridge, tienen hasta un millón de cuentas de trabajadores cada una. Estos roles y trabajos similares, como la moderación de contenido, a menudo se denominan trabajo fantasma: el trabajo humano invisible que mantiene en funcionamiento los sistemas de inteligencia artificial.

Pero a diferencia de plataformas como Fiverr, estas compañías de terceros ofrecen lo que a veces se denomina microwork, una serie de pequeñas tareas que los extraños pueden completar en Internet, sin la oportunidad de avanzar en su carrera. No hay reputación para construir, no hay clientes para juzgar. Tampoco hay contacto con los gerentes, porque el proceso está altamente automatizado: las máquinas están haciendo la contratación. Las empresas envían a los autónomos trabajos basados en proyectos por tiempo limitado para clientes específicos. Los trabajadores independientes deben calificar para cada proyecto, por lo que no hay garantía de trabajo futuro, y pueden ser expulsados del sitio web en cualquier momento.

Muchos de los proyectos requieren conocimiento local, lo que significa que los trabajadores deben certificar que son residentes de un país específico y que dominan el idioma, y que las personas en los países de bajos ingresos no pueden competir con otros trabajadores independientes en el precio. Los residentes de Medio Oriente o Asia del Sur pueden recibir solo unos pocos dólares por hora, mientras que los del Reino Unido, Europa y los Estados Unidos pueden ganar cuatro veces más.

Entonces, en cambio, algunos autónomos han decidido jugar con el sistema. Los trabajadores remotos en los países más pobres están evadiendo los requisitos de residencia para presentarse a las máquinas como residentes europeos. Estos contratistas independientes están cruzando fronteras usando sus computadoras portátiles, haciendo que los límites impuestos por la compañía sean redundantes.

La estafa en los motores de búsqueda

En una videollamada, Jake* se sienta en su escritorio en una ciudad anónima de África, con una camiseta azul rey. Muestra su configuración de trabajo en la pantalla de su computadora portátil.

"Así que ahora estamos en Francia". Jake cambia de pestaña. "Ahora estamos en España".

Jake lo hace muy bien con los proyectos con sede en Francia. Él pasa las auditorías periódicas, dice, a pesar de no tener conocimiento del francés: mantiene abierto el Traductor de Google mientras trabaja. Además de su trabajo diario, Jake trabaja alrededor de una docena de horas por semana entre los dos mercados europeos y gana el equivalente de un salario promedio de tiempo completo donde vive.

Rajshree Agarwal, una economista que estudió la contratación asistida por aprendizaje automático, señala que la gente siempre intentará jugar con sistemas automatizados cuando haya un incentivo para hacerlo. Es por eso que cualquier sistema automatizado necesita aportes humanos, ya sea para solicitudes de empleo o motores de búsqueda. Pero las máquinas deben apuntar en la dirección correcta.

"El elemento humano es crítico", apunta.

Tener trabajadores extranjeros en proyectos que requieren conocimiento local podría crear algo de ruido en los datos, dice Alan Black, un científico informático de la Universidad Carnegie Mellon. Pero esa es la ventaja del aprendizaje automático: las grandes cantidades de datos significan que las respuestas de Jake son solo una pequeña gota en el cubo, y los analistas usan una variedad de técnicas para resolver las malas respuestas, ya sea que se deban a un dedo del mouse nervioso o un trabajador no calificado.

Es difícil decir cuán frecuente es el truco de residencia, pero los investigadores coinciden en que si se vuelve lo suficientemente significativo como para aislarlo en los datos, las compañías tienden a tomar medidas adicionales para frenarlo. Sin embargo, las empresas contratistas parecen estar al tanto del fenómeno: los trabajadores dijeron que sus métodos de elusión han fallado a veces, dejándolos incapaces de acceder a la plataforma.

Los trabajadores buscan lugares mejor pagados

Margaret O’Mara, historiadora de la Universidad de Washington explica que las empresas tecnológicas han utilizado durante mucho tiempo la contratación y la subcontratación, desde la deslocalización de la producción de hardware a Asia a partir de los años 60 hasta la moderación del contenido actual. Tal trabajo fue y es el gigante iceberg sumergido de la fuerza laboral tecnológica. Dado el pago y los beneficios limitados que ofrecen estos trabajadores, no es sorprendente que algunos hagan esfuerzos para trabajar alrededor del sistema para tener un lugar menos precario en él.

Google no respondió a una solicitud de comentarios hecha por Wired.co.

El microwork en los gigantes tecnológicos

En los primeros días del microwork en línea, Mechanical Turk de Amazon exigía a los trabajadores que certificaran nominalmente su residencia en los Estados Unidos, sin demasiada supervisión. Pero a medida que los trabajadores extranjeros comenzaron a hacerse pasar por residentes estadounidenses, la plataforma comenzó a requerir un número de Seguro Social. En aquel entonces, los trabajadores de todo el mundo intentaban adaptarse al mercado estadounidense, pero hubo un cambio: ahora, las compañías tecnológicas requieren personas que hablen otros idiomas para ayudar a alimentar sus máquinas.

Black, cuyo enfoque de investigación es la síntesis de voz por computadora, manifestó que es mucho más probable que las reseñas en hindi provengan del corazón, mientras que las reseñas escritas por hablantes nativos de hindi en inglés son mucho más propensas a ser educadas. Entonces, estas compañías ahora también quieren tratar mejor con el hindi.

Kevin*, un residente alemán que trabajó anteriormente en plataformas de proyectos independientes, conocido como trabajo colectivo, antes de enfocarse en microwork, dice que la tarifa plana de los sitios de microwork garantiza que obtenga un salario decente, sin importar el proyecto. Pero no hay forma de avanzar.

"Con el trabajo colectivo, puede ganar más dinero y reputación", dice.

Pero con microwork, incluso si eres muy bueno en un proyecto, eso no significa que obtendrás más proyectos o más dinero, y a veces no hay trabajo en absoluto, añadió.

Algunos observadores, como Thomas Friedman, predijeron previamente que el aplanamiento de los mercados laborales, la capacidad de contratar trabajadores de cualquier parte del mundo, provocaría que diferentes salarios en todo el mundo convergieran en algún punto intermedio. Eso aún no ha sucedido, dice Hernan Galperin, un experto en desigualdad digital de la Universidad del Sur de California, porque el mercado laboral en línea todavía favorece a los trabajadores locales. Y es poco probable que algunos intrusos como Jake y Kevin inclinen la balanza.

"Tendría que suceder a escala, lo que no parece ser hasta ahora", dice Galperin.

Nuevos empleos online

Un nuevo impulso de trabajo desde el hogar que surgió desde la pandemia en Silicon Valley también ha provocado un debate sobre cómo compensar a los empleados remotos por el costo de vida. Twitter y Facebook anunciaron opciones permanentes de trabajo desde casa el mes pasado, y Facebook dijo que la mitad de sus empleados pueden ser remotos dentro de cinco a diez años. En una entrevista reciente, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo que la medida podría atraer a trabajadores calificados que no habían estado dispuestos a mudarse a una gran ciudad. También dijo que los empleados que se mudan a áreas más baratas podrían ver un recorte salarial. Agarwal argumenta que estas compañías ya están obteniendo beneficios similares de su fuerza laboral independiente.

Según los investigadores, es probable que aumente la demanda de freelancers remotos para trabajar en estas bases de datos: los algoritmos siempre se pueden refinar y las categorías surgen y cambian todo el tiempo. Cada vez más empresas también utilizan plataformas de crowdsourcing para realizar tareas: a partir de 2016, la industria tecnológica representaba menos de la mitad de todas las tareas de crowdsourcing.

Trabajo remoto va en aumento

El Banco Mundial estima que toda la industria de outsourcing en línea generará hasta 25 mil millones de dólares en ingresos este año, frente a los 4.4 mil millones en 2016. Richard Heeks, profesor de informática de desarrollo en la Universidad de Manchester, estima que a partir de 2019, hubo diez millones de trabajadores de conciertos digitales en África, Asia y América Latina. Malasia incluso ha hecho que el aumento de sus filas de trabajadores independientes en línea sea un objetivo político para capturar más del mercado. Black dice que debido a que es muy independiente de la frontera, es muy fácil para las empresas en todo el planeta.

A diferencia de un inmigrante indocumentado, que en los Estados Unidos puede ser procesado por cruzar una frontera, estos trabajadores pueden ser culpables de nada más que incumplir sus contratos de trabajo mintiendo sobre el lugar donde viven: un delito civil, no penal, dice Charles Pastor, asesora interna para la plataforma de reclutamiento en la nube iCIMS. Incluso si las empresas en cuestión llevaron este caso a los tribunales, puede ser difícil tomar medidas contra un trabajador que vive en el extranjero.

Pero Agarwal dice que las políticas de inmigración proteccionistas están cada vez más fuera de sintonía con la nueva realidad del trabajo remoto generalizado, como la reciente suspensión de visas que permiten a los extranjeros trabajar en los Estados Unidos: Si puede estar en el extranjero y trabajar para una empresa estadounidense, no necesita una visa de trabajo, dice Agarwal y añade que la política de visas H-1B está perdiendo el punto: en un mundo laboral remoto, los trabajos seguirán al mercado.

TE PUEDE INTERESAR: Actualiza estas aplicaciones de Google antes de que dejen de funcionar

Jake dice que solo puede trabajar unas diez horas por semana en el sitio web, pero trata de ahorrar tanto como puede. "Me gustaría mudarme a Francia en unos años", dice. "Y necesitaré unos miles de euros en mi cuenta bancaria para la visa".

*Los nombres fueron cambiados. También se han omitido detalles de su trabajo y ubicaciones para proteger sus identidades.