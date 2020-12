La carga adaptable de Google Pixel solo funciona con la alarma en este horario

En diciembre, se agregó una nueva actualización para los teléfonos inteligentes Google Pixel en algunas funciones nuevas. Una de las características más interesantes fue la carga adaptable, diseñada para permitir que el teléfono se cargue lentamente durante la noche para ayudar a preservar la salud de la batería. La idea es ayudar a preservar la salud de la batería a lo largo del tiempo controlando dinámicamente la rapidez con la que se carga un dispositivo Pixel.

El objetivo es ayudar a que la batería conserve toda su capacidad original durante el mayor tiempo posible. La carga adaptable está disponible en Pixel 4 y 4 XL, Pixel 4a 5G y Pixel 5. La configuración se puede habilitar y deshabilitar manualmente dentro de la configuración - batería - batería adaptable - carga adaptable. Cuando está activo, hay una notificación en la parte inferior de la pantalla ambiental / siempre encendida.

Carga adaptable de Google Pixel

Google señaló cuando se lanzó la función que los usuarios deben cargar sus dispositivos por la noche y tener una alarma configurada. Recientemente, apareció un documento de soporte de Google que aclara los detalles sobre la carga adaptativa. La primera advertencia es que los usuarios deben comenzar a cargar el dispositivo después de las 9 p.m. La segunda advertencia es que los usuarios deben tener una alarma configurada entre las 5 y las 10 a. M.

Carga adaptiva de Pixel.

Eso significa que si trabajas en horas impares, te acuestas temprano y te despiertas antes de las 5 a.m., la carga adaptable no estará disponible para ti. Los informes también indican que si no tienes una alarma configurada para el fin de semana, la carga adaptable no funcionará. Tener limitaciones en el horario es ciertamente una desventaja para la nueva función.

Apple tiene una función similar llamada Optimizar la carga de la batería que predice cuándo se conectará el dispositivo a un cargador durante un período de tiempo prolongado. Si bien el esquema de cobro de Google probablemente se adaptará a los horarios de la mayoría de las personas, habrá quienes no puedan usarlo debido a las restricciones. Presumiblemente, Google teme que las personas con horarios de sueño extraños se despierten y descubran que su dispositivo no está completamente cargado.